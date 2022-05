Zmeny v druhom dôchodkovom pilieri so sebou prinesú značnú neistotu, správcovské spoločnosti poukázali na viacero nedostatkov

Návrh novelizácie zákona o druhom dôchodkovom pilieri sa významne podpíše pod budúcnosť občanov Slovenska. Upozorňuje na to Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).

Ako kľúčové body na diskusiu asociácia s rezortom práce a sociálnych vecí otvorila päť tém, a to presun sporiteľov, garancie, predvolenú stratégiu, výplatnú fázu a poplatky.

Presun miliárd eur do negarantovaných fondov

Na svoj budúci dôchodok si aktuálne sporí v kapitalizačnom pilieri viac ako polovica pracujúcej populácie a priemerný vek sporiteľov je medzi 39 a 42 rokmi.

„Očakávame, že výsledkom novelizácie zákona o druhom pilieri bude priestor na zhodnotenie úspor budúcich dôchodcov, stabilita systému a motivujúce podmienky pre všetkých účastníkov,“ uviedol predseda ADSS Miroslav Kotov.

Asociácia podľa neho rozhodne podporuje snahu rezortu práce o presun sporiteľov do negarantovaných fondov, myšlienku predvolenej investičnej stratégie a dlhodobú výplatu dávok.

„Upozorňujeme však, že pravidlá presunu pre majetok sporiteľov v objeme 3,3 miliardy eur považujeme za nedostatočné. Transparentnou formuláciou pravidiel musíme predísť ohrozeniam vo forme sťažností, súdnych sporov a regulatórnych konaní voči DSS aj štátu,“ zdôrazňuje Kotov.

Chabá ochrana úspor

Predpokladom ďalšieho zvýšenia výnosov v druhom pilieri je podľa ADSS zároveň úprava garancií. Súčasný mechanizmus garancií podľa penzijných spoločností čoraz vážnejšie obmedzuje správcov v investovaní, keďže nepočítal s tým, že úroky sa môžu dlhodobo držať na nulových či dokonca záporných úrovniach.

Garancie tak, ako sú nastavené, sú podľa asociácie neadresné a dostatočne nechránia sporiteľov vo výplatnej fáze. ADSS preto navrhuje garancie postavené na troch pilieroch ochrany úspor.

Sporenie v indexových a akciových fondoch má podľa správcov úspor z dlhodobého hľadiska potenciál pre vyššie zhodnotenie úspor.

Vzhľadom na skúsenosti sa však správcovia prikláňajú k návrhu, aby sa úspory začali presúvať do garantovaných fondov až od 52. roku sporiteľa tak, ako je to v súčasnosti.

Sporiteľ môže sám rozhodnúť o úsporách

Ako uviedli zástupcovia piatich správcovských spoločností na Slovensku, zrušenie odplaty za vedenie účtu a odplaty za zhodnotenie v pasívnych fondoch predstavuje okamžitý dramatický dosah na hospodárenie spoločností.

Sporenie v druhom pilieri podľa nich už dnes patrí medzi najlacnejšie sporiace schémy. „Súbeh poklesu príjmov a zvýšenia administratívnych a prevádzkových nákladov môže mať v krajnom prípade až likvidačné následky,“ upozornila ADSS.

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri vo veku do 54 rokov, ktorí od roku 2013 neurobili žiadny aktívny úkon a ich penzijné úspory sú uložené v garantovaných fondoch, sa majú od budúceho roka presúvať z garantovaných dlhopisových fondov do negarantovaných fondov.

Pôjde o 567-tisíc sporiteľov, ktorí majú na svojich dôchodkových účtoch spolu 3,3 miliardy eur. Sporiteľ však bude mať dva mesiace na rozhodnutie o tom, že s týmto krokom nesúhlasí.

Predvolená investičná stratégia

Suma 3,3 miliardy eur by sa mala presúvať z garantovaných do negarantovaných fondov približne dva roky. Všetkým ostatným 1,1 milióna sporiteľom zašlú dôchodkové správcovské spoločnosti do konca februára budúceho roka informáciu o tom, že si na penziu nesporia v súlade s predvolenou investičnou stratégiou.

Penzijné spoločnosti ich budú informovať o tom, že vzhľadom na svoj vek svoje úspory investujú príliš konzervatívne alebo príliš rizikovo. Sporiteľ sa bude môcť rozhodnúť, či chce alebo nechce využívať predvolenú investičnú stratégiu.