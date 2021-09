Zrýchľujúca sa inflácia dosiahne svoj vrchol na jeseň, uviedol viceprezident Európskej centrálnej banky

Viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos očakáva, že zrýchľujúca sa inflácia dosiahne svoj vrchol na jeseň. Okolo novembra by mala podľa neho byť inflácia v eurozóne najvyššia, a to na úrovni 3,4 až 3,5 percenta.

V auguste spotrebiteľské ceny v medziročnom porovnaní posilnili o tri percentá, čo bola najvyššia hodnota za posledných desať rokov.

Vysoká inflácia zatiaľ takmer vôbec neovplyvnila kolektívne vyjednávania o mzdách. Podľa viceprezidenta ECB by sa zvyšovanie platov nemalo viazať na mieru inflácie, ktorá tento rok v dôsledku pandémie výrazne vzrástla.

De Guindos už skôr varoval, že inflácia by mohla byť ešte vyššia, než sa v súčasnosti predpokladá. Stalo by sa tak v prípade, ak by pretrvávali problémy v dodávateľských reťazcoch, ktoré sa týkajú napríklad mikročipov a polovodičov.