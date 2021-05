Zvýšenie DPH môže byť kontraproduktívne, nárast cien nezabezpečí podporu a zlepšenie ekonomiky

Prípadné zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) o štvrtinu z 20 na 25 percent môže byť kontraproduktívne. Pre agentúru SITA to uviedol prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov (SAMP) Vladimír Sirotka.

Nárast cien vyvolaný zvýšením DPH podľa neho nezabezpečí žiadúcu podporu a zlepšenie ekonomiky podnikateľov, najmä v období koronakrízy a jej skončení.

Vyšší výber DPH

„Zvýšenie spotreby bude sanovať len štát vyšším výberom DPH, ale nenapomôže podnikateľskému subjektu, od ktorého očakávame aj lepší výber daní a odvodov v súvislosti s očakávaným určitým rastom ekonomiky po pandémii,“ tvrdí Sirotka.

Upozorňuje na to, že nárast sadzby DPH môže viesť u podnikateľov, ktorí nie sú platiteľmi tejto dane, k snahe „neprekročiť“ hranicu príjmov k povinnej registrácii ako platiteľ DPH.

Víta pomoc rodinám

„V konečnom dôsledku to môže znamenať aj to, že očakávané zvýšenie výberu DPH sa takto podľa predpokladov nemusí naplniť, rovnako tiež očakávaný výber dane z príjmov a odvodov,“ varuje prezident SAMP. O takýchto návrhoch by podľa neho mala vláda rokovať so zástupcami podnikateľov, ktorí to v konečnom dôsledku spolu s občanmi zaplatia.

„Pridať rodinám bez populistického aspektu, to vítame. Otázkou je koľko. Jednoduchá odpoveď – koľko sa je schopná spoločnosť spravodlivo vyskladať,“ dodal Sirotka.

Finálna podoba bude o niekoľko týždňov

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) povedal osobne ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS), že zvažuje zvýšiť DPH na 25 percent. Sulík to potvrdil v nedeľnej relácii Na telo v televízii Markíza.

Finálna podoba daňovej a odvodovej reformy Slovenska bude známa o niekoľko týždňov, pravdepodobne o dva. Informoval o tom v stredu 5. mája na brífingu minister financií Igor Matovič s tým, že Slovensko potrebuje poctivú a prorodinnú reformu, ktorá zjednoduší daňový systém a dane budú spravodlivé a férové. O 25 % DPH podľa ministra financií vláda nerozmýšľa a nikde v materiáloch sa to neuvádza.