Zvýšenie miezd nepokryje infláciu, firmy riešia situáciu poskytovaním ďalších benefitov

Aj napriek tomu, že by zamestnávatelia chceli, nie sú schopní zamestnancom zvýšiť mzdy tak, aby to pokrylo výšku inflácie a súčasne uspokojilo aj ich očakávania.

Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu personálnej agentúry Grafton, ktorý mapuje aktuálne finančné ohodnotenie stoviek pracovných pozícií v siedmich odboroch a ôsmich regiónoch Slovenska.

Sú však aj výnimky, na rozdiel od priemyslu, ktorý je zasiahnutý najviac, napríklad odvetvie IT z pohľadu miezd rastie. Je to dané silným prehriatím IT trhu a výrazným nedostatkom kandidátov.

Strácame tým konkurencieschopnosť

Ako ďalej informoval Grafton, na trhu práce aj naďalej chýba kvalifikovaná pracovná sila, a to aj napriek prílevu utečencov z vojnou ohrozených oblastí. Aktuálne je kvôli všeobecnej mobilizácii a vojne nábor z Ukrajiny prakticky nemožný a iné zdroje uchádzačov o prácu nie sú dostatočné.

„Tento problém môže vyriešiť jedine slovenská vláda, ktorej prístup je však v tomto smere nedostatočný. Strácame tým konkurencieschopnosť voči okolitým krajinám na čele s Poľskom, ktoré veľmi dobre pochopilo, že ak má ekonomika rásť, je potrebné zabezpečiť dostatok kvalifikovaných uchádzačov, a tým pádom zmeniť nastavenie pravidiel ekonomickej migrácie,“ uviedol riaditeľ Grafton Slovakia Martin Malo.

Rast miezd naprieč všetkými odbormi

Z prieskumu vyplynulo, že mzdy rástli naprieč všetkými odbormi a rozširovala sa tiež paleta benefitov, ako je flexibilná pracovná doba či možnosti home office práce aj zo zahraničia.

Medzi očakávané benefity zo strany väčšiny zamestnancov tak v súčasnosti patrí nielen navýšenie mzdy o mieru inflácie, ale aj poskytnutie ďalších nefinančných výhod. V prípade dobrých individuálnych alebo firemných výsledkov tiež 13. a 14. plat či osobná finančná prémia.

„Vzhľadom na príchod novej automobilky na slovenský trh, ale aj v ďalších sektoroch, ktoré dlhodobo pociťujú nedostatok pracovníkov, aj naďalej predpokladáme zvýšenú náborovú aktivitu zamestnávateľov,“ doplnil šéf personálnej agentúry.

Chýbajúca kvalifikovaná pracovná sila

V ďalšom období pritom Grafton očakáva osciláciu miery nezamestnanosti na úrovni 5,5 až 7,5 %, pričom na trhu bude aj naďalej chýbať kvalifikovaná pracovná sila.

„Úroveň navyšovania miezd plošne nedosiahne úroveň inflácie, čo spôsobí pokles životnej úrovne a apetítu bežných ľudí utrácať za tovar a služby. Dôsledkom bude nízky ekonomický rast,“ predpokladá Malo.

Prieskum bol realizovaný v priebehu tretieho štvrťroka roku 2022 v ôsmich krajoch Slovenskej republiky. Zahŕňa viac ako 250 typových pracovných pozícií v siedmich kľúčových segmentoch ekonomiky, a to IT a telekomunikácie, inžiniering a výroba, nákup a logistika, stavebníctvo a reality, bankovníctvo a finančné služby, obchod a marketing, ako aj ľudské zdroje, administratíva a právo.