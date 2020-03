Zvýšenie poplatkov za vedenie účtu by motivovalo Slovákov k zmene banky

Až 70 % Slovákov by uvažovalo nad zmenou súčasnej banky v prípade, že by výrazne zvýšila poplatky za vedenie bežného účtu. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus, ktorý realizovala pre mBank. V poslednom období pritom komerčné banky na Slovensku menia svoje cenníky. Upravujú poplatky za vedenie účtu, za výbery z bankomatov a za služby, ktoré ľudia vykonávajú priamo v pobočke. Cieľom je odradiť klientov od služieb, ktoré banke prinášajú pomerne vysoké náklady.

Klienti bánk však môžu pri splnení podmienok aj naďalej získať vedenie účtu bez poplatku, rovnako ako aj odmenu za platbu kartou či mobilom. To potvrdzujú aj analytici. Pokiaľ klienti bánk začnú viac využívať internetbanking a platobné karty na platby, vedia sa viacerým poplatkom podľa výkonného riaditeľa Finančného kompasu Maroša Ovčarika ľahko vyhnúť. „Na trhu bude stále existovať možnosť mať v banke bezplatný účet. Podmienkou však vo väčšine prípadov bude aktívne využívanie účtu,“ doplnil finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Rozhodujú aj ďalšie faktory

Medzi ďalšie rozhodujúce faktory pre zmenu banky, patria, aj keď s výrazným odstupom, napríklad zlé finančné výsledky banky. V prieskume sa tak vyjadrilo 19 % respondentov. Neprehľadný a nespoľahlivý internet banking ako dôvod na zmenu uviedlo 17 % opýtaných. Medzi ďalšie dôvody, ktoré môžu klientov slovenských bánk doviesť k úvahám nad zmenou banky, patrí aj nepríjemný a neochotný personál, negatívne informácie o banke a chýbajúce produkty či služby. Odradiť ich však môže aj nedostatočný vernostný program pre klientov banky, slabá mobilná aplikácia a chýbajúce moderné platobné technológie.

Výsledky prieskumu ukázali aj to, čo klienti na svojej banke oceňujú najviac. Je to predovšetkým fakt, že neúčtuje klientom žiadne alebo prípadne účtuje len nízke poplatky za vedenie účtu. Vyjadrilo sa tak 31 % opýtaných. Kvalitný internet banking preferuje 30 % Slovákov a pre 26 % respondentov je dôležité to, či má banka tradíciu a je dôveryhodná. V tesnom závese nasledujú skutočnosti ako kvalitné a spoľahlivé služby, výborná mobilná aplikácia a ochotný, milý a príjemný personál.