Ministerstvo obrany ide nakupovať, vojaci dostanú 485 vozidiel za 1,2 miliardy eur

BRATISLAVA 20. mája (WebNoviny.sk) – Vojaci by mali mať k dispozícii nové obrnené vozidlá. Vláda odsúhlasila materiáli ministerstva obrany o zabezpečení bojových obrnených vozidiel 8×8 a bojových obrnených vozidiel a viacúčelových taktických vozidlo 4×4. Spolu by malo ísť do roku 2029 o 485 vozidiel a celkové náklady na tieto projekty rezort odhaduje na približne 1,2 mld. eur.

Modernizácia pozemných síl

Minister obrany Peter Gajdoš na tlačovej besede zdôraznil, že ide o jeden z najdôležitejších dokumentov pre ozbrojené sily od roku 1993.

“Pôjde o modernizáciu pozemných síl, v minulosti sme sa sústredili viac na vzdušné sily. Modernizácia musí byť v rovnováhe, zásadnú obmenu potrebuje aj technika pozemných síl,” uviedol a na vysvetlenie dodal, že súčasným bojovým vozidlám pechoty sa končí životnosť.

Ministerstvo záujem o toto prezbrojenie avizovalo už v Bielej knihe o obrane SR, ktorú schválila vláda minulý rok v septembri. Analytik Jaroslav Naď označil tento projekt za veľmi ambiciózny. Odráža podľa neho ale reálnu potrebu modernizácie pozemných síl, ktorá bola dlhodobo zanedbávaná.

Zapojenie slovenského priemyslu

Vláda zaviazala ministerstvo do konca roka predložiť na rokovanie návrh realizácie dodávok. Je záujem, aby pri projekte boli využité kapacity slovenského obranného priemyslu.

Minister obrany ubezpečil, že má záujem na maximálne transparentom výberovom procese, ktorý bude v súlade s platnou legislatívou. V materiáli sa vysvetľuje, že ministerstvo obrany bude všetky možnosti obstarania analyzovať a na základe záverov ich vyhodnotenia stanoví najvýhodnejší spôsob obstarania.

“Jedným z rozhodujúcich kritérií bude efektívne zapojenie slovenského obranného priemyslu,” zdôrazňuje sa v materiáli.

Vozidlá 8×8 aj 4×4

Rezort obrany predpokladá celkové odhadované náklady na prezbrojenie bojovými obrnenými vozidlami 8×8 na 417 miliónov eur s DPH, dodávky vozidiel sa predpokladajú v rokoch 2018 – 2024.

Väčšina týchto vozidiel, a to 62, je určených pre mechanizované prápory. Celkové odhadované náklady na projekt vyzbrojovania bojovými obrnenými a viacúčelovými taktickými vozidlami 4×4 sú približne 782,7 mil. eur s DPH.

Obstarať by sa malo 404 kusov a vojaci by ich mali mať postupne k dispozícii v rokoch 2018 – 2029. Používať ich budú hlavne mechanizované prápory, prápor ISTAR, ale aj 5. pluk špeciálneho určenia či Vojenská polícia.

V prípade, že sa navrhované projekty budú realizovať, OS SR by mali získať novú bojovú techniku s modernými zbraňovými systémami, ktoré zodpovedajú požiadavkám kladeným na armády členských krajín NATO, uvádza sa v materiáli.

Zároveň sa zastaví zaostávanie v celkovej sile i technologickej úrovni výzbroje používanej Ozbrojenými silami Slovenskej republiky a zabezpečí sa nárast bojových schopností, zdôrazňuje rezort obrany.