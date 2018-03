Vojak Wong zastrelil najskôr tri pracovníčky strediska pre vojnových veteránov, potom sa zabil

YOUNTVILLE 10. marca (WebNoviny.sk) – Rukojemnícka dráma v kalifornskom stredisku pre liečbu vojnových veteránov v meste Yountville si vyžiadala štyroch mŕtvych. Medzi nimi sú tri pracovníčky programu Pathway Home, a to 42-ročná Jennifer Golick, 29-ročná Jennifer Gonzalez a 48-ročná riaditeľka Christine Loeber, a tiež 36-ročný páchateľ, bývalý vojak a pacient zavraždených Albert Wong.

Telá objavili približne osem hodín po tom, ako sa strelec dostal na párty pri príležitosti odchodu dvoch zamestnankýň zariadenia, kde sa nachádza približne tisíc veteránov z Iraku a Afganistanu s posttraumatickou stresovou poruchou. Informácie potvrdil zástupca tamojšej polície Chris Childs.

Polícia prišla do strediska dopoludnia, pričom sa dostala do prestrelky s páchateľom. Na miesto vyslali aj vyjednávačov, ktorým sa však nepodarilo nadviazať kontakt so strelcom. Ten pôsobil počas trojročnej aktívnej služby v pechote americkej armády, ktorú opustil v auguste 2013. Rok pracoval aj v Afganistane. Za svoje zásluhy dostal štyri medaily.