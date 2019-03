Vojakom pred voľbami podhadzujú maškrtu, OĽaNO nazvalo avizované vyššie platy za populizmus

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) – Opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) považuje avizované navyšovanie platov profesionálnych vojakov za populistický ťah zo strany Ministerstva obrany SR krátko pred voľbami. Podľa tieňového ministra obrany hnutia Jaroslava Naďa si vedia kompetentní spomenúť na vojakov iba v prípade, že sa im to hodí.

Blížia sa troje voľby

„Ak si páni v SNS myslia, že vojaci im na tento ťah skočia, tak sa veľmi mýlia. Vojaci totiž veľmi dobre vedia a vidia, že pôsobenie SNS v rezorte obrany je čistou a špinavou tragédiou,“ povedal Naď na margo piatkového tlačového brífingu rezortu obrany.

Ministerstvo v piatok ohlásilo, že si všetci profesionálni vojaci prilepšia o niekoľko stoviek eur mesačne. Opatrenie prichádza v súvislosti so snahou zlepšiť a zatraktívniť výkon profesionálnej vojenčiny tak, aby bol rezort konkurencieschopný na trhu práce. Podľa Naďa sú tieto opatrenia populistické.

„Dnešná tlačová konferencia nominantov SNS na Ministerstve obrany SR úplne jasne preukázala, že si spomenuli na existenciu vojakov len vtedy, keď sa na Slovensku blížia troje voľby,“ povedal Naď.

„Vojaci si mysleli, že keď budú mať generála na poste ministra, čakajú ich lepšie časy. V tejto chvíli však zažívajú veľké vytriezvenie,“ doplnil Naď, podľa ktorého majú najmä vojaci s nízkou hodnosťou nedostatočné platy, a je potrebné ich bezodkladne navýšiť.

Vojakom podhadzujú maškrtu

Naď navyše upozorňuje, že navýšenie platov vojakov o približne 300 eur mesačne tak, ako to v piatok zaznelo na tlačovej konferencii ministerstva obrany, nie je systémové.

„Na ministerstve takéto navýšenie platov vojakov koncepčne nepripravovali. Celé tri roky boli totiž veľmi zaujatí netransparentnými biznismi a hľadaním vnútorného nepriateľa. Teraz narýchlo, v predvolebnom roku, podhadzujú vojakom maškrtu cez nesystémové príplatky,“ tvrdí Naď.

Podľa hnutia OĽaNO mal rezort postupovať systémovým opatrením tak, aby boli platy navyšované postupne a pravidelne. „V tomto prípade bolo navýšenie platov robené politicky a navyše tak narýchlo, že to budú financovať vnútornou úpravou rozpočtu. Keby to plánovali len o niekoľko mesiacov skôr, bolo by to v štandardnom rozpočte. Ani pred pol rokom ešte nemysleli na platy vojakov. Bohužiaľ, taký je fakt,“ dodal Naď.

„Čerešničkou na torte je fakt, že zákon na systémové riešenie platov vojakov, ktorý predložia na rokovanie vlády a parlamentu, by mal byť schválený až koncom roka. Čiže tesne pred voľbami,“ uzavrel.

Agentúra SITA požiadala o reakciu na tvrdenia hnutia OĽaNO Ministerstvo obrany SR.