Vojakov čakajú zmeny v povyšovaní do hodnosti, Danko by sa už kapitánom nestal

Ministerstvo obrany SR presadilo na rokovaní vlády zmeny v povyšovaní do vojenskej hodnosti. Vláda na stredajšom rokovaní schválila návrh zmeny zákona o brannej povinnosti, zákona o vojnových veteránoch a zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Cieľom novely je upraviť povyšovanie do vojenskej hodnosti vojaka v zálohe a vymenúvanie do vojenskej hodnosti alebo povyšovanie do vojenskej hodnosti profesionálneho vojaka vo výslužbe a vojnového veterána.

Prejav morálneho ocenenia

Návrh zákona upravuje možnosť povýšiť do vojenskej hodnosti vojaka v zálohe, ak je zaradený do aktívnych záloh.

Ustanovuje tiež možnosť vymenovať do vojenskej hodnosti alebo povýšiť do vojenskej hodnosti vojaka vo výslužbe a vojnového veterána až po zániku brannej povinnosti, a to len ako prejav morálneho ocenenia, ktoré je udeľované za skutky uskutočnené za mimoriadnych podmienok alebo s mimoriadnym prínosom pre spoločnosť, preukazujúc vysoké morálne kvality konajúcej osoby.

Nesmie byť verejný funkcionár

„Na základe poznatkov z aplikačnej praxe, keď boli verejní funkcionári vymenovaní alebo povýšení bez náležitého zdôvodnenia alebo v súvislosti s výkonom ich verejnej funkcie aj o niekoľko hodností a v snahe zabrániť takémuto konaniu v budúcnosti, sa navrhuje, aby takto oceňovaný vojak vo výslužbe alebo vojnový veterán nebol verejný funkcionár,“ konštatuje schválený návrh.

Podrobnosti o vymenúvaní do vojenskej hodnosti alebo povyšovaní do vojenskej hodnosti vojakov vo výslužbe by mal určiť prezident Slovenskej republiky, rovnako ako to určuje pre vojnových veteránov.