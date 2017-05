Vojakov, ktorí sa zranili pri havárii Tatry, začali prepúšťať z nemocnice

BRATISLAVA 21. mája (WebNoviny.sk) – Profesionálnych vojakov, ktorí sa vo štvrtok zranili pri nehode vojenskej Tatry 815, by mohli na budúci týždeň postupne prepúšťať do domáceho liečenia. V diskusnej relácii V politike na TA3 to dnes povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.

Nehoda sa stala cestou z Vojenského útvaru Močiar na poľnej ceste pri obci Jalná. Spolu sa zranilo sedemnásť vojakov z dvadsiatich ľudí v aute, šiesti vojaci sa zranili ťažko. Minister sa o ich zdravotnom stave informoval v banskobystrickej nemocnici, kde ich v sobotu navštívil. Aj naďalej ostávajú vojaci ležať v nemocnici, nielen v Banskej Bystrici, ale aj okolitých, napríklad v Žiari nad Hronom. Gajdoš spomenul, že ho nehoda mrzí, pri vojenskom výcviku sa to však podľa neho stáva.

Minister sa v relácii vyjadril aj k modernizácii armády, ktorú tento týždeň schválila vláda. Slovensko do roku 2029 nakúpi 485 obrnených vozidiel 4×4 a 8×8. Gajdoš prisľúbil, že obstarávanie bude transparentné. Ako dodal, modernizácia armády je už nutná, ide o jeden z najväčších projektov modernizácie v histórii SR. „Musíme modernizovať, ak chceme byť zodpovedný člen NATO,“ dodal minister.

Okrem toho Gajdoš v TA3 spomenul aj brannú výchovu na školách. Uviedol, že ho mrzia vyjadrenia, že brannou výchovou sa vraciame do minulosti. Ako vysvetlil, nejde o jeho osobnú iniciatívu, ale o iniciatívu SNS a on s ministrom školstva Petrom Plavčanom to iba exekutívne vykonávajú. „Nie je možné, aby učitelia, napríklad v prípade nehody v jadrovej elektrárni, nevedeli, čo majú robiť, kam sa schovať,“ argumentoval minister, prečo je branná výchova podľa neho dôležitá.