Vojenská príprava bude atraktívnejšia, dobrovoľní vojaci za kratší čas získajú cez 1000 eur

BRATISLAVA 13. mája (WebNoviny.sk) – Poslanci 122 hlasmi schválili novelu zákona z dielne ministerstva obrany, ktorá zatraktívňuje dobrovoľnú vojenskú prípravu.

Trvanie výcviku sa skráti z 12 na 11 týždňov a absolventi by mali mať v prípade záujmu jednoduchší vstup do ozbrojených síl, k polícii, hasičom a záchranárom. Z dôvodu zvýšenia atraktivity a motivácie občanov na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy schválili poslanci pozmeňujúci návrh, ktorý v pléne predniesol poslanec NR SR za SNS Anton Hrnko.

Schválenou úpravou sa finančný príspevok pre dobrovoľného vojaka zvýši na 14,30 eur za každý deň výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy. Tým výška príspevku za mesiac dosiahne úroveň súčasnej minimálnej mzdy. Vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy za 11 týždňov dobrovoľnej vojenskej prípravy bude vyplatený finančný príspevok vo výške 1 101,10 eur.

Príprava je jednou z priorít

Zmeny vyplynuli z analýzy pilotného projektu, do ktorej bolo zapracované aj jeho hodnotenie z pohľadu prvých úspešných absolventov. Novela nadobúda účinnosť v júli tohto roka. „Dobrovoľná vojenská príprava je jednou z priorít, preto pristupujeme k zmenám, ktorými ju chceme zatraktívniť. Verím, že okrem výhod, ktoré prináša, bude pre mladých ľudí aj istou formou prejavu vlastenectva,“ uviedol minulý rok pri prezentovaní chystaných zmien minister obrany Peter Gajdoš. S výcvikom ďalších dobrovoľných vojakov rezort obrany plánuje začať ihneď po nadobudnutí účinnosti novely zákona.

Projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy je určený pre ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu. V rámci výcviku získa absolvent základné vedomosti a zručnosti napríklad z taktiky, streľby z ručných zbraní, orientácie v teréne, zdravotníckej prípravy, topografickej prípravy. Zároveň tiež dosiahne vyššiu fyzickú a psychickú pripravenosť, sebadisciplínu a lepšie zvládne stresové a záťažové situácie. Počas odborného výcviku získa absolvent vedomosti z jednej z odborností strelec, ženista, odmorovač a spojár.

Prvým testom prešlo 31 záujemcov

Do pilotného projektu dobrovoľnej vojenskej prípravy sa minulý rok pôvodne prihlásilo 129 záujemcov. Časť z nich však neprešla zdravotnou prehliadkou, psychotestmi alebo bola vyradená z administratívnych dôvodov. Pôvodne sa počítalo s tým, že by malo pilotný projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy absolvovať maximálne 150 občanov.

Výcvik od júla do septembra nakoniec absolvovalo 31 záujemcov (22 mužov a deväť žien), ktorí po skončení výcviku boli povýšení do hodnosti vojakov 2. stupňa a zaradení do záloh. Minister Gajdoš priznal, že by privítali viac záujemcov, ale projekt nepovažuje za neúspech. „Išlo o pilotný projekt, potrebovali sme ho otestovať a to sa podarilo,“ zdôraznil v minulosti.