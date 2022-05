Vojna na Ukrajine: Bidenová zavíta na Slovensko, Zelenskyj hovorí o vyhladzovacej vojne a Palamar ocenil evakuáciu (online)

Zástupca veliteľa bataliónu Azov Sviatoslav Palamar, ktorý pomáha brániť poslednú baštu ukrajinského odporu v strategickom prístavnom meste Mariupoľ na pobreží Azovského mora, ocenil začiatok evakuácie ľudí z oceliarne Azovstaľ.

Tvrdí, že k niektorým zraneným vo fabrike bolo ťažké dostať sa. Dúfa, že evakuácia bude pokračovať dovtedy, kým sa všetci civilisti i vojaci nedostanú von. „Sú tam sutiny. Nemáme žiadne špeciálne vybavenie. Pre vojakov je ťažké zdvihnúť tony vážiace kusy len rukami,“ povedal.

Oceliareň Azovstaľ je podľa Palamara posiaty mínami, raketami, delostreleckými granátmi a nevybuchnutou kazetovou muníciou. Spolu s bataliónom Azov bránia komplex aj policajti, pohraničníci, pobrežná stráž a 36. námorná brigáda. „Niektorí strážia územie, niektorí bránia pokusom o útoky, niektorí sú zodpovední za prímerie, niektorí pomáhajú pri odstraňovaní trosiek pod ostreľovaním,“ poznamenal Palamar.

Povedal, že boj komplikuje prítomnosť detí a civilistov. V oceliarni sa podľa neho nachádza veľa zranených ľudí, nie je dosť vody a vzduch páchne rozkladajúcimi sa telami. Zdôraznil, že bojovníci v oceliarni budú pokračovať v odpore, kým nedostanú rozkaz, aby to nerobili.

„Najlepším riešením v tejto situácii je naša evakuácia. Má zmysel pokračovať v tomto masakre?“ spýtal sa. Domnieva sa, že patová situácia v oceliarni zachránila veľa životov. „Pretože ak by sme to neurobili, predná línia by bola oveľa väčšia. Predná línia by bola v inej oblasti,“ podotkol Palamar.

Výbušné zariadenie poškodilo v nedeľu železničný most v ruskej Kurskej oblasti, ktorá hraničí s Ukrajinou. Regionálna vláda o výbuchu informovala v príspevku na Telegrame.

Nedeľný výbuch spôsobil čiastočné zrútenie mosta pri obci Konopelka na trase Sudža – Sosnovyj Bor. „Bola to sabotáž a bolo začaté trestné konanie,“ uviedol podľa agentúry TASS gubernátor oblasti Roman Starovojt. Dodal, že výbuch si nevyžiadal žiadne obete a nemal žiadny vplyv na pohyb vlakov.

V ostatných týždňoch nastalo v ruských regiónoch blízko hraníc s Ukrajinou niekoľko požiarov a výbuchov. Po explóziách zhorel muničný sklad v Belgorodskej oblasti a úrady vo Voronežskom regióne uviedli, že systém protivzdušnej obrany zostrelil dron. Pred týždňom zachvátil požiar sklad ropy v Briansku.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Ako informoval tlačový odbor MV SR, pomoc je možné poskytnúť na mail pomocpreukrajinu@minv.sk a prostredníctvom telefónneho čísla +4212/48 59 33 12. Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako je šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny či na ponuky ubytovania.

Jill Bidenová, manželka amerického prezidenta Joea Bidena, strávi Deň matiek stretnutím s ukrajinskými matkami a deťmi, ktoré museli utiecť z Ukrajiny po tom, ako v nej Rusko rozpútalo vojnu. Biely dom o tom informoval v nedeľu neskoro večer. Stretnutie sa uskutoční 8. mája na Slovensku, kde prvá dáma USA zavíta v rámci päťdňovej cesty do Európy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Moskvu z vedenia „vyhladzovacej vojny“. Argumentoval nedeľňajšími útokmi na nevojenské ciele.

Zelenskyj vo svojom nočnom prejave uviedol, že ruské ostreľovanie zasiahlo sklady potravín, obilia a hnojív a obytné štvrte v Charkive, Donbase a ďalších regiónoch. „Ciele, ktoré si vyberajú, opäť dokazujú, že vojna proti Ukrajine je pre ruskú armádu vyhladzovacia vojna,“ povedal.

Povedal, že Rusko zo škôd nič nezíska, ale bude sa ďalej izolovať od zvyšku sveta. „Aký by mohol byť strategický úspech Ruska v tejto vojne? Úprimne, neviem,“ dodal Zelenskyj.

Prvá dáma Spojených štátov amerických Jill Bidenová. Foto: SITA/AP

7:37 Pri nedeľňajšom ruskom ostreľovaní v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny zahynuli štyria civilisti a ďalších 11 utrpelo zranenia. Na Telegrame to uviedol gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko, ktorý dodal, že civilisti boli zasiahnutí v meste Lyman. „Jedna osoba zomrela i v meste Bachmut v Luhanskej oblasti,“ doplnil. Kyrylenko taktiež poznamenal, že nie je možné určiť počet obetí v zbombardovanom prístavnom meste Mariupoľ a meste Volnovacha, ktoré kontrolujú prokremeľskí separatisti. 7:24 Nemecko robí pokroky v budovaní nezávislosti od ruských fosílnych palív. Povedal to nemecký vicekancelár a minister hospodárstva a klímy Robert Habeck.

7:12 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Rusko zo škôd nič nezíska, ale bude sa ďalej izolovať od zvyšku sveta. „Aký by mohol byť strategický úspech Ruska v tejto vojne? Úprimne, neviem,“ dodal.

