Vojna na Ukrajine: Británia pošle viac generátorov na výrobu elektriny, Rusi môžu počas Dňa víťazstva zintenzívniť útoky (online)

Britská vláda sľúbila, že Ukrajine pošle 287 mobilných generátorov na výrobu elektriny nad rámec 569, ktoré už krajine darovala. Nové generátory, ktoré dokážu dodávať elektrinu pre takmer 8-tisíc domov, budú slúžiť nemocniciam, útulkom a ďalším nevyhnutným zariadeniam

Riziko ostreľovania počas osláv ruského Dňa víťazstva

Predstavitelia ukrajinskej štátnej bezpečnostnej rady varovali obyvateľov pred zvýšeným rizikom ostreľovania počas nedele a pondelka v súbežne s oslavami ruského Dňa víťazstva, ktorý pripadá na 9. mája. Ukrajinské Centrum pre boj proti dezinformáciám, ktoré patrí pod bezpečnostnú radu, na sociálnej sieti Facebook upozornilo, že Ukrajinci by nemali ignorovať sirény.

„Keďže ruské jednotky sa do Dňa víťazstva nemôžu pochváliť žiadnymi významnými úspechmi na fronte, riziko masívneho ostreľovania ukrajinských miest sa v týchto dňoch zvyšuje,“ uvádza centrum v príspevku.

Počet deportovaných presahuje populáciu Islandu

Od začiatku vojny na Ukrajine do Ruska deportovali viac ako pol milióna Ukrajincov. V piatok to v príhovore islandskému parlamentu povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, pričom prízvukoval, že tento počet presahuje celkovú populáciu Islandu.

Zároveň zdôraznil, že do Ruska museli ísť nasilu a skonfiškovali im komunikačné prostriedky a doklady. „Posielajú ich do do vzdialených oblastí tej cudzej krajiny, aby sa tam asimilovali,“ povedal podľa spravodajskej televízie CNN Zelenskyj.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Ako informoval tlačový odbor MV SR, pomoc je možné poskytnúť na mail pomocpreukrajinu@minv.sk a prostredníctvom telefónneho čísla +4212/48 59 33 12. Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako je šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny či na ponuky ubytovania.