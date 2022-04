Vojna na Ukrajine: Dve strely zasiahli krížnik Moskva, Biden schválil vojenskú pomoc za 800 miliónov dolárov (online)

Ukrajinské ozbrojené sily zasiahli dvomi strelami ruský krížnik Moskva a spôsobili na plavidle „vážne škody“. Oznámil to gubernátor Odeskej oblasti Maksym Marčenko. Krížnik Moskva je vlajkovou loďou ruskej Čiernomorskej flotily.

Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že loď je poškodená, no odmietlo tvrdenie, že by ju zasiahli Ukrajinci. Na palube údajne v dôsledku požiaru, ktorého príčinu vyšetrujú, vybuchla munícia. Celú posádku Moskvy podľa ministerstva evakuovali.

Americký prezident Joe Biden v stredu schválil ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine v hodnote 800 miliónov dolárov. Oznámil to po telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dodávka by podľa jeho slov mala obsahovať delostrelecké systémy a muníciu, obrnené transportéry a tiež helikoptéry. Spojené štáty spolu so spojencami budú podľa Bidena naďalej spolupracovať v poskytovaní zbraní a zásob, kým bude konflikt trvať.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Ako informoval tlačový odbor MV SR, pomoc je možné poskytnúť na mail pomocpreukrajinu@minv.sk a prostredníctvom telefónneho čísla +4212/48 59 33 12. Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako je šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny či na ponuky ubytovania.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je podľa vlastných slov „úprimne vďačný“ Spojeným štátom za ďalší balík vojenskej pomoci v hodnote 800 miliónov dolárov.

Povedal to vo svojom pravidelnom nočnom príhovore, počas ktorého poďakoval aj za stredajšiu návštevu prezidentom Poľska, Estónska, Litvy a Lotyšska. Títo lídri podľa neho „pomáhali od prvého dňa, neváhali nám dať zbrane, nepochybovali o tom, či uvaliť sankcie“.

Počas telefonátu s americkým prezidentom Joeom Bidenom sa podľa Zelenského zhovárali o novej dodávke zbraní, ešte prísnejších sankciách proti Rusku a tiež o snahe postaviť pred spravodlivosť ruských vojakov, ktorí na Ukrajine páchajú vojnové zločiny.

Povedal tiež, že ďalej pokračujú práce na odstránení desiatok tisíc nevybuchnutých granátov a mín, ktoré nechali na severe Ukrajiny ustupujúci Rusi. Ľudí vracajúcich sa domov do týchto oblastí preto vyzval, aby si dávali pozor na akékoľvek neznáme objekty a nahlásili ich polícii.

Vojna na Ukrajine (online) minúta po minúte 9:18 Od začiatku konfliktu prekročilo slovensko-ukrajinské hranice už viac ako 330-tisíc osôb, o dočasné útočisko na Slovensku požiadalo viac ako 67-tisíc z nich. Informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra. Hraničnými priechodmi prešlo v stredu 13. apríla 741 mužov, 1 759 žien a 808 detí. O dočasné útočisko požiadalo 648 osôb. Všetky činnosti v súvislosti s utečencami z Ukrajiny zabezpečovalo 110 policajtov, 82 hasičov, 93 colníkov, 332 vojakov, sedem duchovných, 214 dobrovoľníkov, 40 príslušníkov zahraničných zložiek a deväť zamestnancov migračného úradu. Zároveň vypravili 61 autobusov, ktoré prepravili 1 036 osôb na rôzne miesta v rámci Slovenskej republiky. Vlakovou dopravou prepravili 371 osôb. V stredu ubytovali 57 osôb, voľné kapacity sú na úrovni 12 346.

9:04 Zadržanie ukrajinského oligarchu Viktora Medvedčuka vyvolalo v Moskve roztrpčenie.

Ukrajinský oligarcha Viktor Medvedčuk a ruský prezident Vladimir Putin. Foto: archívne, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP.

