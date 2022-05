Vojna na Ukrajine: Obrancovia Azovstaľu vedú ťažké krvavé bitky, Kuleba víta ropné embargo (online)

V krátkom videu na platforme Telegram Denis Prokopenko uviedol, že vojaci „vynakladajú nadľudské úsilie na potlačenie tlaku nepriateľa“ a situácia je mimoriadne ťažká.

Jeho odkaz prišiel po tom, čo ukrajinský predstaviteľ informoval, že ruské sily vstúpili do areálu oceliarne, ktorá je poslednou baštou ukrajinských síl v zdevastovanom meste Mariupoľ. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Viac ako 90 percent všetkých húfnic, ktoré Spojené štáty sľúbili dodať Ukrajine, sa už nachádza v rukách ukrajinskej armády. Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to nemenovaný popredný predstaviteľ americkej obrany.

Ten potvrdil, že viac ako 90 % z dovedna 90 prisľúbených húfnic už dorazilo na Ukrajinu, kde prišlo aj takmer 90-tisíc zo 144-tisíc kusov avizovanej projektilovej munície. Dodal, že po odovzdaní už Spojené štáty nesledujú, kde ukrajinské sily nasadia túto vojenskú pomoc. „Kam ide a ako sa používa, je na Ukrajincoch,“ poznamenal.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba uvítal rozhodnutie Európskej únie navrhnúť embargo na ruskú ropu. Vo videu zverejnenom na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter povedal, že Ukrajina síce nie je šťastná, že sa to oneskorí o niekoľko mesiacov, ale „je to lepšie ako nič“.

Kuleba povedal, že teraz by malo byť jasné, „že časy polovičných sankcií alebo polovičných opatrení, pokiaľ ide o sankcie, sú preč“. Dodal, že EÚ už nemôže na jednej strane podporovať Ukrajinu uvalením sankcií, a zároveň naďalej platiť Rusku za ropu a plyn a podporovať jeho „vojnovú mašinériu“.

Ak bude niektorá krajina podľa Kulebu naďalej odmietať embargo na ruskú ropu, bude to dôvod tvrdiť, že takáto krajina je spolupáchateľom zločinov spáchaných Ruskom na Ukrajine. Navrhované sankcie potrebujú jednomyseľný súhlas krajín EÚ a pravdepodobne budú predmetom búrlivých diskusií. Maďarsko a Slovensko už avizovali, že nepodporia ropné embargo a mohla by im byť udelená výnimka.

Vojna na Ukrajine (online)

minúta po minúte

7:44 Rusko tvrdí, že otvorí evakuačné koridory pre civilistov skrývajúcich sa v oceliari Azovstaľ v ukrajinskom Mariupole. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany, na ktoré sa odvoláva spravodajská televízia CNN. Evakuácie by sa mali začať vo štvrtok a skončiť v sobotu. Uskutočniť by sa mali v čase od 8:00 do 18:00 moskovského času, uviedlo ministerstvo.

7:23 Viac ako 300 civilistov z ukrajinského Mariupoľa a ďalších štyroch miest v stredu podľa Organizácie Spojených národov (OSN) evakuovali do mesta Zaporižžia, ktoré je pod kontrolou Ukrajiny. Bola to druhá úspešná operácia zameraná na evakuáciu civilistov z oblastí pod útokmi Ruska.

Humanitárna koordinátorka OSN na Ukrajine Osnat Lubraniová uviedla, že mnohí civilisti z Mariupoľa, Manhušu, Berďansku, Tokmaku a Vasylivky prišli len s oblečením, ktoré mali na sebe, dostali humanitárnu pomoc a poskytnú im aj psychologickú podporu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že 344 ľudí evakuovaných v stredu dopĺňa viac ako 150 osôb, ktoré začiatkom tohto týždňa evakuovali z bunkrov pod obliehanou oceliarňou Azovstaľ v Mariupoli. V stredu údajne z oceliarne nikoho neevakuovali. Zelenskyj povedal, že sa snažia dosiahnuť dohodu o záchrane tých, ktorí zostali v oceliarni vrátane žien a detí.

7:12 Ukrajinské sily v mariupoľskej oceliarni Azovstaľ vedú „ťažké krvavé bitky“ s ruskými silami, vyhlásil veliteľ ukrajinského bataliónu Azov. V krátkom videu na platforme Telegram Denis Prokopenko uviedol, že vojaci „vynakladajú nadľudské úsilie na potlačenie tlaku nepriateľa“ a situácia je mimoriadne ťažká. Jeho odkaz prišiel po tom, čo ukrajinský predstaviteľ informoval, že ruské sily vstúpili do areálu oceliarne, ktorá je poslednou baštou ukrajinských síl v zdevastovanom meste Mariupoľ. Informuje o tom spravodajský portál BBC.