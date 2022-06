Vojna na Ukrajine: Situácia na východe je zložitá, Zelenskyj dostane od USA ďalšie zbrane a Gazprom stopol plyn do Dánska (online)

Ukrajinská armáda napreduje v Chersonskej a Charkovskej oblasti a blokuje ruské sily v okolí mesta Zaporižžia. Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Naši obrancovia preukazujú mimoriadnu statočnosť napriek skutočnosti, že Rusko má podstatnú prevahu v sile a zbraniach,“ povedal Zelenskyj. „Chceme, aby boli všetci naši ľudia oslobodení, ale musíme to robiť opatrne,“ dodal.

9:49 V rámci regiónu strednej a východnej Európy konsenzus ohľadom odpovedí na vojnu na Ukrajine absentuje . Konštatuje to prieskum verejnej mienky Globsec Trends 2022, ktorý meria zmenu postojov v deviatich krajinách strednej a východnej Európy vplyvom vojny na Ukrajine.

9:27 Ukrajina stráca každý deň približne 60 až 100 vojakov. V rozhovore pre Newsmax to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj . „Situácia na východe Ukrajiny je veľmi zložitá. Každý deň strácame 60 až 100 vojakov a približne 500 zranených v boji,“ povedal Zelenskyj.

8:46 Ukrajinská armáda napreduje v Chersonskej a Charkovskej oblasti a blokuje ruské sily v okolí mesta Zaporižžia . Ako referuje spravodajský web CNN, v utorok večer to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj . „Naši obrancovia preukazujú mimoriadnu statočnosť napriek skutočnosti, že Rusko má podstatnú prevahu v sile a zbraniach,“ povedal Zelenskyj. „Chceme, aby boli všetci naši ľudia oslobodení, ale musíme to robiť opatrne,“ dodal.

8:25 Prezident Joe Biden v utorok pre periodikum The New York Times uviedol, že sa rozhodol poskytnúť Ukrajincom pokročilejšie raketové systémy a muníciu, ktoré im umožnia presnejšie zasiahnuť kľúčové ciele na bojisku. Očakáva sa, že ukrajinská armáda by mohla použiť rakety v Donbase na východe Ukrajiny, kde trvajú intenzívne boje s ruskými silami. Americkí predstavitelia oboznámení s rozhodnutím neuviedli podrobnosti o tom, koľko bude táto pomoc stáť.

8:13 Ruský energetický gigant Gazprom od 1. júna zastavil dodávky plynu Dánsku, pretože energetická spoločnosť Orsted odmietla za ruský plyn platiť v rubľoch.

„Vo firme Orsted trváme na odmietnutí platiť v rubľoch a pripravovali sme sa na tento scenár, takže predpokladáme, že naďalej budeme schopní dodávať plyn našim zákazníkom,“ uviedol v utorok generálny riaditeľ firmy Mads Nipper. Dovoz plynu z Ruska pokrýva približne 4 percentá dánskej spotreby energií. Informuje o tom portál cnn.com.