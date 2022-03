Vojna na Ukrajine podľa rozpočtovej rady zvýši očakávaný deficit, zmiernia ho európske zdroje

Náklady týkajúce sa vojnového konfliktu budú u nás zrejme predstavovať 301 mil. eur a podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť by zvýšili tohtoročný očakávaný deficit verejnej správy o 0,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) na úroveň 4,4 % HDP.

Najväčšia suma za príspevok na ubytovanie

Z toho najväčšiu časť so sumou cez 152 mil. eur predstavuje príspevok na ubytovanie, zdravotná starostlivosť by mala byť vo výške 70,2 mil. eur. Ohlásená je však aspoň čiastočná kompenzácia týchto nákladov zo spoločných európskych zdrojov, čím by sa negatívny dopad na rozpočet podľa rady znížil.

Pre potreby odhadu celoročného deficitu verejnej správy pripravila rozpočtová rada prvý odhad výdavkov vyvolaných vojnou na Ukrajine, ktorý sa bude postupne spresňovať. Vychádzajú v ňom z predpokladu ďalšieho nárastu utečeneckej vlny, v rámci ktorej by sa celkový počet žiadateľov o dočasné útočisko na Slovensko zvýšil postupne zo súčasných 55,9-tisíca na 116-tisíc osôb.

Rada vychádzala z doterajšej situácie

Tomuto počtu sa prispôsobili odhady pre dávky v hmotnej núdzi, náklady na príspevok pre fyzické a právnické osoby, ktoré ubytujú odídencov, príspevok na stravovanie, výdavky na zdravotnú starostlivosť.

Pri určení počtu týchto výdavkov rada vychádzala z doterajšej situácie, s mierne vyšším predpokladom podielu žiadateľov o hmotnú núdzu. V predpoklade sú zarátané aj príspevky avizované vládou a doterajšie príspevky na humanitárnu a vojenskú pomoc. Odhad nezahŕňa možné ďalšie zvýšenie nákladov v oblasti obrany, krízového riadenia či prípadnú kompenzáciu niektorých výdavkov samospráv.