Vojna na Ukrajine pokračuje aj po oslobodení Chersonu, pripomenul Kuleba (foto)

Vojna na Ukrajine pokračuje aj po oslobodení mesta Cherson, pripomenul v sobotu ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.

Na samite Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Kambodži Kuleba povedal, že boj za oslobodenie jeho krajiny pokračuje. „Vyhrávame v bojoch. Ale vojna pokračuje,“ povedal šéf ukrajinskej diplomacie novinárom.

„Každý chce, aby sa táto vojna skončila čo najskôr. My sme rozhodne tí, ktorí to chcú viac ako ktokoľvek iný… Ale kým vojna pokračuje a vidíme, že Rusko mobilizuje ďalších brancov a prepravuje ďalšie zbrane na Ukrajinu, samozrejme, budeme rátať s pokračovaním vašej pomoci,“ povedal predtým Kuleba. Informuje o tom web The Guardian.