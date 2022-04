Vojna na Ukrajine: Putin verí v mierové vyrovnanie a Rusko zastavilo dodávky plynu do dvoch krajín EÚ (online)

Rusko v stredu zastavilo dodávky zemného plynu po Poľsku aj do Bulharska. Zastavenie dodávok ruského plynu prišlo po tom, čo krajiny zaň odmietli zaplatiť v rubľoch. Túto požiadavku nastolil ruský prezident Vladimir Putin po uvalení sankcií na Rusko pre jeho inváziu na Ukrajinu.

Britský premiér Boris Johnson povedal, že Spojené kráľovstvo nechce, aby vojna eskalovala za hranice Ukrajiny. Zároveň odmietol obvinenie Moskvy, že Západ vedie zástupný konflikt s Ruskom. Ukrajinci sú napadnutí z ruského územia a majú právo chrániť a brániť sa útokmi v Rusku, povedal Johnson v Talk TV.

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov obvinil NATO z toho, že svojou podporou Ukrajine „prilieva olej do ohňa“ a tiež povedal, že by sa nemala podceňovať hrozba tretej svetovej vojny. Rusko konkrétne spomenulo Spojené kráľovstvo, ktoré skritizovalo po tom, čo jeden z vládnych politikov povedal, že je legitímne, keď Ukrajina útočí na skladiská paliva v Rusku Britániou darovanými zbraňami.

„Je veľmi, veľmi dôležité, aby sme neprijali spôsob, ktorým sa Rusi snažia rámcovať, to čo sa deje na Ukrajine,“ povedal Johnson s tým, že sa to snažia prezentovať ako konflikt Ruska a Západu, ale tak to nie je.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Ako informoval tlačový odbor MV SR, pomoc je možné poskytnúť na mail pomocpreukrajinu@minv.sk a prostredníctvom telefónneho čísla +4212/48 59 33 12. Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako je šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny či na ponuky ubytovania.

Moskva stále dúfa, že vyrokuje mierové vyrovnanie s Ukrajinou, povedal v utorok ruský prezident Vladimir Putin. Po stretnutí s generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov (OSN) poznamenal, že ruskí a ukrajinskí vyjednávači počas marcových rokovaní v tureckom Istanbule dosiahli „vážny prelom“, ale ukrajinská strana neskôr od niektorých predbežných dohôd odstúpila.

Vojna na Ukrajine (online) minúta po minúte 9:45 Na Slovensko prišlo v utorok 2 960 utečencov z Ukrajiny. Hraničnými priechodmi prešlo na vstupe do SR 732 mužov, 1 699 žien a 529 detí. O dočasné útočisko požiadalo 281 osôb. Slovensko-ukrajinské hranice v smere na Ukrajinu v utorok prekročilo viac ako 2 200 osôb. Informoval o tom tlačový odbor kancelária ministra vnútra Všetky činnosti v súvislosti s utečencami z Ukrajiny zabezpečovalo 86 policajtov, 70 hasičov, 94 colníkov, 233 vojakov, 134 dobrovoľníkov, traja duchovní, 51 príslušníkov zahraničných zložiek a 22 zamestnancov migračného úradu. Zároveň bolo vypravených 39 autobusov, ktoré prepravili 380 osôb na rôzne miesta v rámci Slovenska. Vlakovou dopravou bolo prepravených 212 osôb. Celkovo už od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine prekročilo naše spoločné hranice na vstupe do SR viac ako 365-tisíc osôb, udelených bolo viac ako 71-tisíc dočasných útočísk. Hraničné priechody v smere na Ukrajinu prekročilo viac ako 112-tisíc osôb.

9:28 Ruský energetický gigant Gazprom oznámil, že zastavil dodávky zemného plynu do Bulharska a Poľska po tom, čo za ne odmietli platiť v rubľoch. Požiadavku, aby „nepriateľské“ krajiny platili za plyn v rubľoch, nastolil ruský prezident Vladimir Putin po uvalení sankcií na Rusko pre jeho inváziu na Ukrajinu. Okrem Poľska a Bulharska takto odmietli platiť aj iné európske krajiny, zatiaľ však odpojili len tieto dva štáty.

8:46 Ľudia utekajúci pred vojnou, ktorí sú dočasne ubytovaní na území mesta Prešov, si do konca tohto týždňa musia splniť svoju oznamovaciu povinnosť. Odídenci z Ukrajiny sú totiž povinní raz mesačne oznámiť túto skutočnosť na mestskom úrade za účelom poskytnutia príspevku pre oprávnenú osobu poskytujúcu ubytovanie. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Tomek. Ako uviedol, na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. „Oznámenie o poskytovaní ubytovania za mesiac apríl je potrebné osobne doručiť na mestský úrad najneskôr do 29. apríla, pričom každý odídenec je povinný preukázať sa platným potvrdením vydaným Oddelením cudzineckej polície,“ vysvetlil Tomek. Mesačné ohlásenie musí odídenec formou oznámenia, ktoré je k dispozícii na webovej stránke mesta, odovzdať na mestskom úrade v budove na Jarkovej 24. 8:28 Za nedávnou sériou výbuchov v moldavskom odštiepeneckom regióne Podnestersko sú podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ruské špeciálne služby. Sú to takzvané operácie pod falošnou vlajkou zamerané na destabilizáciu regiónu a rozšírenie konfliktu. Panujú obavy, že by Podnestersko mohlo otvoriť nový front vojny na Ukrajine. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP.

7:38 Slovenská republika je pripravená čeliť obdobným obštrukciám zo strany Ruska, akým dnes čelí Poľsko. Uviedol premiér Eduard Heger (OĽaNO) na sociálnej sieti Facebook v reakcii na rozhodnutie Kremľa zastaviť dodávky plynu do Poľska a dodal, že západnú jednotu a solidaritu Rusko nezlomí.

Premiér Eduard Heger. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová.

7:25 V ruskej Belgorodskej oblasti horí muničný sklad. Na platforme Telegram to oznámil tamojší gubernátor Vjačeslav Gladkov. Požiar pri obci Staraja Nelidovka, ktorá sa nachádza zhruba 16 kilometrov od hranice s Ukrajinou, si podľa neho nevyžiadal obete medzi civilistami ani nespôsobil škody na domoch a obytných budovách. Informuje o tom na svojej webstránke televízia CNN, ktorá upozorňuje, že informácie o obetiach a škodách sa nedali nezávisle overiť.

Foto: ilustračné, SITA/AP.