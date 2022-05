Vojna na Ukrajine: Putinova vojna je zahanbením Ruska a podľa Zelenského zlo vždy prehrá (online)

Britské ministerstvo obrany varuje, že Rusku dochádza presne navádzaná munícia a bude na Ukrajine čoraz viac využívať nepresné rakety a bomby, ktoré môžu ešte viac šíriť deštrukciu. Hoci Rusko tvrdí, že „ukrajinské mestá budú v bezpečí pred bombardovaním“, neriadená munícia predstavuje čoraz väčšie riziko. Rezort to uviedol vo svojej pravidelnej správe o situácii na Ukrajine, ktorú zverejňuje na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

„Keďže konflikt pokračuje nad rámec ruských predvojnových očakávaní, ruské zásoby presne navádzanej munície sa pravdepodobne značne vyčerpali. To si vynútilo použitie ľahko dostupnej, ale starnúcej munície, ktorá je menej spoľahlivá, menej presná a ľahšie zachytiteľná,“ tvrdí ministerstvo. Zároveň dodalo, že Rusko „bude mať pravdepodobne problém nahradiť presné zbrane, ktoré už minulo“.

Rusko zabudlo všetko, čo bolo dôležité pre víťazov druhej svetovej vojny. V predvečer Dňa víťazstva, keď si Rusi pripomínajú víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom, to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Slobodný svet podľa jeho slov môže vidieť, že od začiatku vojny je Ukrajina „stranou dobra“ a Rusko „prehrá, pretože zlo vždy prehrá“. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v nedeľu diskutoval so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom. „Prichádzajú nové tvrdé sankcie zo strany USA proti Rusku,“ uviedol na mikroblogovacej sieti Twitter Kuleba. „Prediskutovali sme aj spôsoby odblokovania exportu potravín z Ukrajiny a zabezpečenie globálnej potravinovej bezpečnosti,“ dodal ukrajinský minister zahraničia.

Lídri G7 sa pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a výročia skončenia druhej svetovej vojny v Európe stretli na online konferencii, ktorej sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Sedemdesiatsedem rokov neskôr sa prezident Putin … rozhodol napadnúť Ukrajinu v nevyprovokovanej vojne,“ uviedli lídri v spoločnom vyhlásení. „Jeho činy sú zahanbením Ruska a historických obetí jeho ľudu,“ konštatovali.

Zároveň sa zaviazali „postupne ukončiť“ závislosť od ruských energií, vrátane ukončenia dovozu ropy. Lídri vyzvali Vladimira Putina, aby skončil „blokádu“, ktorá narušila produkciu potravín na Ukrajine a sľúbili, že budú pokračovať v kampani proti finančným elitám, ktorý Putina podporujú. Informuje o tom portál news.sky.com.

Celkovo už slovensko-ukrajinské hranice od začiatku konfliktu na vstupe do SR prekročilo viac ako 408-tisíc osôb, takmer 75-tisíc ich požiadalo o dočasné útočisko. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu zaznamenali viac ako 148-tisíc osôb.

9:20 Slovensko-ukrajinské hranice v nedeľu na vstupe do SR prekročilo viac ako 3400 osôb. Z toho bolo 868 mužov, 1 722 žien a 824 detí. O dočasné útočisko požiadalo 91 žiadateľov. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi za včerajší deň takmer 2300 osôb . Informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

8:46 Kanada znova otvorí svoju ambasádu v ukrajinskom Kyjeve. Kanadský premiér Justin Trudeau to oznámil v nedeľu počas spoločnej tlačovej konferencie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorého navštívil. Predseda kanadskej vlády tiež oznámil ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine, ktorá by mala zahŕňať drony s kamerami, satelitné snímky, malé zbrane, muníciu a financovanie pre odmíňovacie operácie. Zároveň informoval, že Kanada na budúci rok zruší obchodné clá na všetok ukrajinský dovoz do Kanady. „Je jasné, že Vladimir Putin je zodpovedný za ohavné vojnové zločiny a musí sa zodpovedať,“ povedal podľa spravodajskej televízie CNN Trudeau.

8:06 Japonsko bude pomaly postupne obmedzovať dovoz ruskej ropy v jednote so skupinou G7 v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu. Povedal to premiér Fumio Kišida, podľa ktorého to bolo mimoriadne náročné rozhodnutie, keďže jeho krajina je závislá prevažne na dodávke energií, ale „jednota G7 je teraz najdôležitejšia“. O podrobnostiach a harmonograme uvoľňovania závislosti na ruskej rope sa podľa predsedu japonskej vlády rozhodne neskôr, keďže si tento proces vyžaduje zabezpečenie alternatívnych zdrojov energie. Japonsko nezakáže dovoz z vlastných podielov na projektoch ropy a zemného plynu v Rusku vrátane projektov na Sachaline, povedal tiež Kišida. Z Ruska pochádzajú zhruba štyri percentá japonského dovozu ropy. Japonsko tiež oznámilo ukončenie dodávok ruského uhlia.

7:29 Z ukrajinského mesta Mariupoľ evakuovali viac ako 170 ľudí. V nedeľu o tom informovala humanitárna koordinátorka Organizácie Spojených národov (OSN) na Ukrajine Osnat Lubraniová. Evakuovaných vzali do mesta Zaporižžia, kam už z oblasti Mariupoľa evakuovali viac ako 600 ľudí. Evakuácia bola najnovšia snaha o záchranu ľudí z tunelov pod oceliarňou Azovstaľ, kde sa ukrajinskí bojovníci snažia odraziť ruských útočníkov. Evakuácie z Mariupoľa koordinujú OSN a Medzinárodný výbor Červeného kríža.