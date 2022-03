Vojna na Ukrajine: Rusi naďalej útočia na Kyjev a povolali Vagnerovcov, Biden sa neospravedlní Putinovi (online)

Rusko poslalo do východnej časti Ukrajiny členov polovojenskej skupiny Vagnerovcov, ktorá je považovaná za Putinovu súkromnú armádu. Podľa britského ministerstva obrany sa v tomto regióne môže nachádzať až tisíc žoldnierov, aby sa zúčastnili na bojových operáciách po tom, čo ruská armáda utrpela ťažké straty.

Ukrajinským vojakom sa podarilo získať naspäť mesto Trosťanec ležiace pri Sumách na severovýchode krajiny. Ako referuje spravodajský web BBC, povedal to nemenovaný popredný predstaviteľ americkej obrany. Ten zároveň dodal, že ruský postup na Kyjev sa zastavil v dôsledku toho, že Rusko chce zamerať pozornosť na východný región Donbas.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale uviedol, že ruskí vojaci naďalej útočia na Kyjev, a to napriek tomu, že ich ukrajinská armáda vytlačila z Irpiňu, predmestia severozápadne od hlavného mesta. V pondelňajšom večernom prejave povedal, že Rusi naďalej kontrolujú severné predmestia a snažia sa preskupiť po tom, čo prišli o Irpiň. Zároveň vyzval Ukrajincov, aby vo vojne nepoľavili.

Uviedol, že situácia zostáva napätá na severovýchode, v okolí miest Černihiv, Sumy a Charkov, taktiež vo východnom regióne Donbas a na juhu v okolí Mariupoľa, ktorý zostáva blokovaný ruskými jednotkami. Zelenskyj poznamenal, že v pondelok hovoril s lídrami Azerbajdžanu, Británie, Kanady a Nemecka a vyzval ich, aby posilnili sankcie voči Rusku.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Ako informoval tlačový odbor MV SR, pomoc je možné poskytnúť na mail pomocpreukrajinu@minv.sk a prostredníctvom telefónneho čísla +4212/48 59 33 12. Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako je šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny či na ponuky ubytovania.

Americký prezident Joe Biden vyhlásil, že sa nebude ospravedlňovať za slová, ktoré povedal na adresu ruského náprotivka Vladimira Putina. Biden počas návštevy Poľska uviedol: „Preboha, tento človek nemôže zostať pri moci.“ Šéf Bieleho domu poznamenal, že týmto chcel vyjadriť „morálne pobúrenie“ z krokov ruského prezidenta, nie snahy po novej politike v Rusku.

Prezidenti Ruska a Ukrajiny by sa mohli stretnúť pri rokovacom stole, až keď budú dohodnuté kľúčové prvky potenciálnej dohody. V pondelok to povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Takéto stretnutie podľa neho bude nevyhnutné, keď budú mať jasno, „čo sa týka riešení všetkých kľúčových problémov“. Ďalšie kolo rokovaní medzi zástupcami Ruska a Ukrajiny by sa malo uskutočniť v utorok v tureckom Istanbule.

Zľava: Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Joe Biden. Foto: archívne, SITA/AP.