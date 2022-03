Vojna na Ukrajine: Rusi obkľúčili Mariupoľ a vstúpili do Chersonu, konvoj na Kyjev sa nehýbe (online)

Na Ukrajine naďalej trvajú boje po celej krajine. Britské ministerstvo obrany uviedlo, že Mariupoľ, veľké mesto na pobreží Azovského mora, bolo obkľúčené ruskými silami. Tamojší starosta Vadim Bojčenko pre agentúru Interfax povedal, že útoky na Mariupoľ boli ukrutné. „Nemôžeme ani vziať ranených z ulíc, z domov a bytov, keďže ostreľovanie neprestáva,“ povedal.

Ozbrojené sily ruského prezidenta Vladimira Putina tvrdia, že úplne ovládli Cherson, čo by z neho urobilo najväčšie mesto, ktoré doteraz počas invázie padlo. Vysoký predstaviteľ obrany USA to spochybnil. „Podľa nás je Cherson do značnej miery sporné mesto,“ povedal pod podmienkou anonymity. Zelenského úrad pre agentúru AP uviedol, že nemôže komentovať situáciu v Chersone, kým boje stále pokračujú.

Starosta Chersonu Ihor Kolychajev však uviedol, že ruskí vojaci vstúpili do mesta a prišli do budovy mestskej správy. Povedal, že ich požiadal, aby nestrieľali na civilistov a umožnili posádkam zbierať telá z ulíc. „V meste nemáme žiadne ukrajinské sily, iba civilistov a ľudí, ktorí tu chcú žiť,“ uviedol vo vyhlásení na Facebooku.

Kolychajev povedal, že Cherson zachová prísny zákaz vychádzania od 20:00 do 6:00 a obmedzí dopravu do mesta na dodávky potravín a liekov. Mesto bude tiež vyžadovať, aby sa ľudia vonku zdržiavali maximálne po dvoch, poslúchali príkazy zastaviť a „neprovokovali ruské jednotky“. „Vlajka, ktorá nad nami veje, je ukrajinská,“ napísal. „A aby to tak zostalo, musia sa dodržiavať tieto požiadavky.“

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Ako informoval tlačový odbor MV SR, pomoc je možné poskytnúť na mail pomocpreukrajinu@minv.sk a prostredníctvom telefónneho čísla +4212/48 59 33 12. Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako je šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny či na ponuky ubytovania.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v najnovšej videonahrávke vyzval Ukrajincov, aby pokračovali v odpore proti ruskému agresorovi. Sľúbil, že okupanti nebudú mať „ani jeden pokojný okamih“ a ruských vojakov nazval „zmätenými deťmi, ktoré zneužili“ na účely invázie.

Vo štvrtok ráno sa na bielorusko-ukrajinskej hranici majú uskutočniť mierové rokovania. Ako v stredu uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, hlavným vyjednávačom Ruska zostáva kultúrny poradca prezidenta Vladimira Putina Vladimir Medinskij. Prvé kolo rokovaní sa uskutočnilo v pondelok neďaleko bielorusko-ukrajinskej hranice. Neprinieslo však nič okrem dohody, že sa obe strany opäť stretnú za rokovacím stolom.

Vojna na Ukrajine (online) minúta po minúte 8:44 Slovensko spolu s ďalšími krajinami predložila situáciu na Ukrajine na vyšetrovanie prokurátorovi Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu. V tlačovej správe o tom informoval Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR). Tento krok rezortu diplomacie umožní okamžité začatie vyšetrovania najzávažnejších zločinov podľa medzinárodného práva, najmä vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti páchaných počas konfliktu na území Ukrajiny. „Ide o konkrétny prejav podpory Slovenskej republiky medzinárodnému právu a ‚rule of law‘ v medzinárodných vzťahoch, ktoré patria medzi základné hodnotové piliere jej zahraničnej politiky,“ uvádza sa v stanovisku MZVEZ SR. Rezort pripomína, že dôkladné vyšetrenie najzávažnejších medzinárodných zločinov a riadne stíhanie páchateľov týchto zločinov je v záujme celého medzinárodného spoločenstva. „SR týmto krokom prispieva k presadzovaniu spravodlivosti a práva,“ uzatvára rezort. Slovenská republika je podporovateľom Medzinárodného trestného súdu od začiatku jeho činnosti v roku 2002. Predloženie situácie na Ukrajine súdu je preto nielen prejavom dôvery v jeho nezávislý a nestranný postup, ale aj hmatateľným príspevkom Slovenska v boji proti beztrestnosti páchateľov najzávažnejších medzinárodných zločinov. 8:32 Drvivá väčšina krajín odsúdila ruskú agresiu. Rezolúciu Organizácie spojených národov (OSN) podporilo 141 krajín sveta. Informovala o tom prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti. „Svet sa spojil. Drvivá väčšina krajín sveta odsúdila agresiu, ktorú ruské politické vedenie spustilo proti Ukrajine a vyzvala Rusko bezodkladne stiahnuť svoje vojská z územia nášho suseda. Rezolúciu s touto urgentnou mierovou výzvou na pôde Organizácie Spojených národov dnes podporilo 141 krajín sveta vrátane Slovenska. Iba 5 štátov bolo proti. Globálne spoločenstvo má jasno v tom, kto vojnu začal a rozumie dôvodom, prečo ju musí čo najskôr ukončiť,“ uviedla prezidentka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8:19 Ministerstvo vnútra SR vyčlenilo zo svojich zásob pre potreby Stálej núdzovej služby Ukrajiny humanitárny materiál v celkovej hodnote 613 459 eur. Ako ďalej rezort informoval v tlačovej správe, do susednej krajiny zaslali rúška, ochranné plášte a lekárničky. Na pomoci sa podieľalo aj Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch SR. „Prijímateľom pomoci je Zakarpatská krajská klinická nemocnica Andreja Novaka. Ide o druhú humanitárnu pomoc zo strany rezortu vnútra,“ uviedlo ministerstvo. Doplnilo, že pre uvedenú nemocnicu tento týždeň poslali aj hygienické sety, oblečenie a spacie vaky. 8:06 Ceny ropy v stredu vzrástli. Aprílové dodávky ľahkej americkej ropy zdraželi o 7,19 USD na úroveň 110,60 USD za barel. Májové dodávky severomorskej ropy Brent posilnili o 7,96 USD na 112,93 USD za barel. Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu tiež stúpla, a to o 22 centov na 3,31 USD za galón. Ceny drahých kovov však zamierili nadol. Zlato zlacnelo o 21,50 USD na hodnotu 1 922,30 USD za uncu. Cena striebra sa znížila o 35 centov na úroveň 25,19 USD za uncu. (1 EUR = 1,1106 USD) 7:57 Do nemocnice v bieloruskom Mazyre od pondelka hromadne privážajú množstvo zranených ruských vojakov. Prezradil to tamojší nemenovaný lekár. „Dúfam, že ma nezavrú za to, že som to zdieľal,“ povedal. Aj keď Kremeľ tvrdí, že na Ukrajine utrpel iba minimálne vojenské straty, obyvatelia Mazyru a lekári potvrdili, že v utorok večer prišlo k zadnému vchodu nemocnice sedem sanitiek veľkosti autobusu. Tie priviezli ruských vojakov zranených v bojoch okolo Kyjeva, kde ruský postup narazil na silný odpor Ukrajincov. 7:52 Starosta Chersonu Ihor Kolychajev uviedol, že ruskí vojaci vstúpili do mesta a prišli do budovy mestskej správy. Povedal, že ich požiadal, aby nestrieľali na civilistov a umožnili posádkam zbierať telá z ulíc. „V meste nemáme žiadne ukrajinské sily, iba civilistov a ľudí, ktorí tu chcú žiť,“ uviedol vo vyhlásení na Facebooku. Kolychajev povedal, že Cherson zachová prísny zákaz vychádzania od 20:00 do 6:00 a obmedzí dopravu do mesta na dodávky potravín a liekov. Mesto bude tiež vyžadovať, aby sa ľudia vonku zdržiavali maximálne po dvoch, poslúchali príkazy zastaviť a „neprovokovali ruské jednotky“. „Vlajka, ktorá nad nami veje, je ukrajinská,“ napísal. „A aby to tak zostalo, musia sa dodržiavať tieto požiadavky.“ 7:39 Stovky ruských obrnených vozidiel smerujúcich do Kyjeva sa podľa hovorcu amerického ministerstva obrany Johna Kirbyho zastavili. Referuje o tom spravodajský web BBC. „Podľa našich najlepších odhadov neurobili za posledných 24 až 36 hodín žiadny významný pokrok,“ povedal Kirby na stredajšom brífingu v Pentagone. Povedal, že oneskorenie môže byť spôsobené tým, že sa sily preskupujú a prehodnocujú, ako dohnať stratený čas. Neoverené správy naznačujú, že vojakom dochádza palivo a potraviny. Predstavitelia z regiónov, kadiaľ prechádzala ruská armáda, tvrdili, že ruskí vojaci prehľadávajú supermarkety, pretože im došli zásoby jedla, ktoré im poskytla armáda.

Konvoj zachytili satelitné snímky spoločnosti Maxar Technologies. Foto: Satellite image ©2022 Maxar Technologies via AP.

Satelitné zábery ukazujú ruský konvoj smerujúci na Kyjev, ktorý má už 64 kilometrov Foto: SITA/AP

7:36 Ozbrojené sily ruského prezidenta Vladimira Putina tvrdia, že úplne ovládli Cherson, čo by z neho urobilo najväčšie mesto, ktoré doteraz počas invázie padlo. Vysoký predstaviteľ obrany USA to spochybnil. „Podľa nás je Cherson do značnej miery sporné mesto,“ povedal pod podmienkou anonymity. Zelenského úrad pre agentúru AP uviedol, že nemôže komentovať situáciu v Chersone, kým boje stále pokračujú. 7:33 Britské ministerstvo obrany uviedlo, že Mariupoľ, veľké mesto na pobreží Azovského mora, bolo obkľúčené ruskými silami. Tamojší starosta Vadim Bojčenko pre agentúru Interfax povedal, že útoky na Mariupoľ boli ukrutné. „Nemôžeme ani vziať ranených z ulíc, z domov a bytov, keďže ostreľovanie neprestáva,“ povedal. 7:22 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v najnovšej videonahrávke vyzval Ukrajincov, aby pokračovali v odpore proti ruskému agresorovi. Sľúbil, že okupanti nebudú mať „ani jeden pokojný okamih“ a ruských vojakov nazval „zmätenými deťmi, ktoré zneužili“ na účely invázie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem