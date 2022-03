Vojna na Ukrajine: Otvorili sa humanitárne koridory, v mestách bolo počuť ostreľovanie a výbuchy (online)

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v sobotu o 10:00 moskovského času (8:00 SEČ) sa otvorili humanitárne koridory z miest Mariupoľ a Volnovacha. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

„Režim pokoja“ je implementovaný pre civilnú populáciu, aby mohla opustiť mestá, uviedlo ministerstvo podľa ruských médií. BBC však upozorňuje, že zatiaľ nezaznamenali žiadne potvrdenie z ukrajinskej strany.

Počas noci z piatka na sobotu trvalo ostreľovanie viacerých ukrajinských miest ruskými vojskami. Ako referuje spravodajský web BBC, na mnohých miestach ukrajinského územia zaznamenali početné výbuchy.

Podľa spravodajskej stanice Ukrajina-24 sa v sobotu vo východoukrajinskom meste Sumy približne o 5:00 miestneho času (2:00 SEČ) začalo ostreľovanie. Mesto je v súčasnosti obkľúčené ruskými silami.

Denník Kyiv Independent uviedol, že viacero výbuchov bolo počuť v druhom najväčšom ukrajinskom meste Charkov. Jeden z miestnych obyvateľov, ktorý sa ukrýva na tamojšej železničnej stanici, tweetoval o raketách dopadajúcich na nástupište približne 3:00 miestneho času.

Kyiv Independent tiež zverejnil výstrahy pred náletmi v metropole Kyjev, ako aj v mestách Sumy, Žytomyr a Černihiv, pričom požiadal obyvateľstvo, aby išlo do najbližšieho úkrytu.

Vojna na Ukrajine (online)

minúta po minúte

9:32 Rusko je pripravené nasadiť v najbližších dňoch a týždňoch na Ukrajinu až 1000 ďalších žoldnierov.

Ako referuje spravodajský web CNN, uviedol to predstaviteľ západných spravodajských služieb. Ten varoval, že Moskva by mohla bombardovať ukrajinské mestá, aby si ich podrobila, čo by mohlo viesť k značným civilným obetiam.

USA už zaznamenali „niektoré náznaky“, že ruskí žoldnieri môžu byť „na niektorých miestach“ zapletení do invázie Ruska na Ukrajine. Nebolo však jasné, kde presne a v akom počte. „Videli sme nejaké náznaky, že sú nasadení,“ povedal spomenutý predstaviteľ spravodajských služieb.

9:23 V stanovom tábore v areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Humennom býva 66 utečencov z Ukrajiny. Na obsluhe tábora sa okrem profesionálnych hasičov podieľajú aj dobrovoľní hasiči zo Župčian (okr Prešov). Registráciu ubytovaných, ako aj zdravotnú asistenciu zabezpečuje Asociácia sanitárov Slovenskej republiky. V tlačovej správe o tom informovalo komunikačné oddelenie Prezídia HaZZ.

9:12 Ceny ropy v piatok vzrástli. Aprílové dodávky ľahkej americkej ropy zdraželi o 8,01 USD na úroveň 115,68 USD za barel. Májové dodávky severomorskej ropy Brent posilnili o 7,65 USD na 118,11 USD za barel.

Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu tiež stúpla, a to o 26 centov na 3,54 USD za galón.

Posilnili aj ceny drahých kovov. Zlato zdraželo o 30,70 USD na hodnotu 1966,60 USD za uncu. Cena striebra sa zvýšila o 58 centov na úroveň 25,79 USD za uncu. (1 EUR = 1,0929 USD)

9:04 Ukrajinská strana potvrdila dohodu na dočasnom pokoji zbraní a otvorení humanitárnych koridorov vo dvoch mestách na juhovýchode Ukrajiny.

Informuje o tom spravodajský portál BBC. Ako prvé o tom informovalo ruské ministerstvo obrany s tým, že sa otvoria humanitárne koridory z miest Mariupoľ a Volnovacha, ako sa dohodli s ukrajinskou stranou. Pre BBC dohodu potvrdil šéf regionálnej vojenskej správy Doneckého regiónu Pavlo Kirilenko.

9:00 Reportérov britskej spravodajskej televízie Sky News na Ukrajine prepadli ruskí vojaci. Referuje o tom spravodajský web BBC.

Hlavný korešpondent Sky News Stuart Ramsay uviedol, že útok na nich sa stal v pondelok, keď sa spolu so štyrmi kolegami vracal autom do ukrajinského hlavného mesta Kyjev.

„Pamätám si, že som premýšľal, či moja smrť nebude bolestivá. A potom som dostal ranu do krížov,“ povedal Ramsay a s tým, že sa mu vzápätí podarilo ujsť. „Moje brnenie a prilba ma takmer určite zachránili. Mali sme veľké šťastie,“ dodal Ramsay, ktorý sa momentálne nachádza v Británii.

8:44 Z Ukrajiny už v dôsledku ruskej invázie ušlo približne 1,2 milióna ľudí. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na najnovšie údaje Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

Približne polovica z nich pritom smerovala do susedného Poľska. Dáta k štvrtku 3. marca, ktoré sú najnovšie dostupné, hovoria, že asi 650-tisíc ľudí prešlo do Poľska, 150-tisíc do Maďarska a zvyšok do ďalších európskych krajín.

„Mnohí ďalší sú v pohybe vnútri krajiny i mimo nej. Potrebujú ochranu a podporu,“ konštatuje UNHCR, pričom odhaduje, že z krajiny, ktorá mala pred inváziou 44 miliónov obyvateľov, by mohli ujsť až štyri milióny ľudí.

8:12 Počas noci z piatka na sobotu trvalo ostreľovanie viacerých ukrajinských miest ruskými vojskami. Ako referuje spravodajský web BBC, na mnohých miestach ukrajinského územia zaznamenali početné výbuchy.

Podľa spravodajskej stanice Ukrajina-24 sa v sobotu vo východoukrajinskom meste Sumy približne o 5:00 miestneho času (2:00 SEČ) začalo ostreľovanie. Mesto je v súčasnosti obkľúčené ruskými silami.

Denník Kyiv Independent uviedol, že viacero výbuchov bolo počuť v druhom najväčšom ukrajinskom meste Charkov. Jeden z miestnych obyvateľov, ktorý sa ukrýva na tamojšej železničnej stanici, tweetoval o raketách dopadajúcich na nástupište približne 3:00 miestneho času.

Kyiv Independent tiež zverejnil výstrahy pred náletmi v metropole Kyjev, ako aj v mestách Sumy, Žytomyr a Černihiv, pričom požiadal obyvateľstvo, aby išlo do najbližšieho úkrytu.

7:55 Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v sobotu o 10:00 moskovského času (8:00 SEČ) sa otvoria humanitárne koridory z miest Mariupoľ a Volnovacha. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

„Režim pokoja“ bude implementovaný pre civilnú populáciu, aby mohla opustiť mestá, uviedlo ministerstvo podľa ruských médií. BBC však upozorňuje, že zatiaľ nezaznamenali žiadne potvrdenie z ukrajinskej strany.

7:00 Vitajte pri sledovaní sobotňajšieho online prenosu (minúta po minúte) o aktuálnej situácii v súvislosti s dianím na Ukrajine.