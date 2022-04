Vojna na Ukrajine: Rusi po obsadení mesta Kreminna ohrozujú aj ďalšie a Podoľak je pripravený rokovať (online)

Ruské sily majú pod kontrolou 80 percent Luhanskej oblasti, uviedol tamojší gubernátor Serhij Hajdaj. Pred inváziou Ruska mala vláda v Kyjeve pod kontrolou 60 percent oblasti na východe Ukrajiny, ktorá je jednou z dvoch tvoriacich región Donbas.

Hajdaj uviedol, že Rusi tento týždeň obnovili ofenzívu na východe a juhu Ukrajiny a posilnili útoky v Luhanskej oblasti. Po obsadení mesta Kreminna teraz ruské sily ohrozujú ďalšie mestá – Rubižne a Popasna, uviedol gubernátor a vyzval obyvateľov na okamžitú evakuáciu. Extrémne boje sú aj v Doneckej oblasti, ktorá je tiež súčasťou Donbasu, a to obzvlášť okolo mesta Mariupoľ.

Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak, ktorý sa podieľa na mierových rokovaniach, je pripravený usporiadať „špeciálne kolo rokovaní“ s Ruskom v obliehanom meste Mariupoľ bez akýchkoľvek podmienok.

Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že to ponúka preto, aby „zachránil našich chlapcov, Azov (batalión, pozn. red.), armádu, civilistov, deti, žijúcich a zranených“. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Mariupoľ stále obliehajú ruské sily.

Niektorým civilistom, ktorí tam boli týždne uväznení, sa v stredu podarilo z mesta dostať, ale ukrajinskí predstavitelia hovoria, že ich bolo menej, ako dúfali.

Rusko podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova predložilo Ukrajine návrh dokumentu, ktorý načrtáva požiadavky Moskvy v rámci mierových rokovaní, a teraz čaká na odpoveď Kyjeva. Peskov počas konferenčného hovoru s novinármi v stredu povedal, že Rusko odovzdalo Ukrajine návrh dokumentu obsahujúci „úplne jasné, vypracované formulácie“ a teraz „je lopta na ich strane ihriska, čakáme na odpoveď“.

8:16 Ruské sily majú pod kontrolou 80 percent Luhanskej oblasti, uviedol tamojší gubernátor Serhij Hajdaj. Pred inváziou Ruska mala vláda v Kyjeve pod kontrolou 60 percent oblasti na východe Ukrajiny, ktorá je jednou z dvoch tvoriacich región Donbas. Hajdaj uviedol, že Rusi tento týždeň obnovili ofenzívu na východe a juhu Ukrajiny a posilnili útoky v Luhanskej oblasti. Po obsadení mesta Kreminna teraz ruské sily ohrozujú ďalšie mestá – Rubižne a Popasna, uviedol gubernátor a vyzval obyvateľov na okamžitú evakuáciu. Extrémne boje sú aj v Doneckej oblasti, ktorá je tiež súčasťou Donbasu, a to obzvlášť okolo mesta Mariupoľ.

7:39 Britský premiér Boris Johnson naznačil, že rokovania s Ruskom o ukončení vojny pravdepodobne zlyhajú. Vyjednávať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je podľa neho ako dohadovať sa s „krokodílom, keď má v papuli vašu nohu“. Počas letu do Indie predseda britskej vlády naznačil, že Putin by mohol rokovať len vtedy, ak získa na Ukrajine silnú pozíciu, ale to by mohlo viesť k novému útoku na Kyjev. Informuje o tom spravodajský portál BBC.