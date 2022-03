Vojna na Ukrajine: Rusi posilnili útoky a snažia sa obsadiť Mariupoľ, Arestovyč vidí dva možné scenáre vývoja konfliktu (online)

Ruské sily v noci z pondelka na utorok posilnili svoje útoky na kyjevské severozápadné predmestia Irpiň, Hostomeľ a Buča, povedal v ukrajinskej televízii šéf Kyjevskej obalsti Olexij Kuleba.

Rusi ostreľovali aj obytnú štvrť v Kyjeve. Zasiahli pri tom 15- poschodový bytový dom, kde následne vypukol obrovský požiar a najmenej jedna osoba zomrela. Úmrtie potvrdil jeden z hasičov na mieste, ktorý tiež povedal, že niekoľko ľudí zachránili a k ďalším, ktorí uviazli dnu, sa pokúšajú dostať.

V utorok sa tiež podľa generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl znova pokúšajú obsadiť dôležité prístavné mesto Mariupoľ na juhu a ostreľujú aj centrum Charkova na východe. Delostreleckým útokom čelil aj rajón Svjatošyn na západe Kyjeva.

Poradca šéfa ukrajinského prezidentského úradu očakáva, že sa vojna skončí v máji, keď Rusko vyčerpá svoje zdroje na útoky na Ukrajinu. Olexij Arestovyč odhaduje, že mierovú dohodu by mohli uzavrieť už začiatkom mája. Pre nadchádzajúce mesiace pritom vidí dva možné scenáre vývoja konfliktu – rýchle uzavretie dohody do dvoch týždňov alebo pokus Ruska privolať si ďalších bojovníkov, napríklad zo Sýrie, a „keď ich tiež rozdrvíme, tak dohoda do polovice alebo konca apríla,“ vyjadril sa. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Predstavitelia Európskej únie sa dohodli na štvrtom balíku sankcií voči Rusku pre jeho inváziu na Ukrajinu. Referuje o tom spravodajský web BBC.

8:39 Plénum parlamentu čaká na marcovej schôdzi, ktorá sa začína v utorok o 13:00, schválenie prítomnosti zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky.

Predpokladá sa, že by malo v SR pôsobiť 2 100 vojakov NATO. Prísť by malo do 600 vojakov z Českej republiky, do 200 vojakov z Holandska, do 100 vojakov z Poľskej republiky, do 100 vojakov Slovinskej republiky, do 400 vojakov zo Spojených štátov amerických a do 700 vojakov z Nemecka. Slovenská vláda odsúhlasila prítomnosť vojakov NATO 9. marca tohto roka v reakcii na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajine.

8:28 Ruský prezident Vladimir Putin podpísal zákon, ktorý umožňuje aerolíniám registrovať zahraničné lietadlá a pokračovať s nimi v lietaní. Štátne médiá informovali, že zákon umožní ruským leteckým spoločnostiam ponechať si ich flotily a lietať so zahraničnými strojmi na trasách v rámci Ruska.