Vojna na Ukrajine: Rusi posilňujú svoje pozície pred očakávanou protiofenzívou a Danilov poďakoval Západu za zbrane (online)

Ukrajina je „veľmi vďačná“ za zvýšenie dodávok západnej vojenskej pomoci počas posledného mesiaca. Prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter to konštatoval tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Ukrajinské sily podľa neho niektoré z týchto zariadení použili na Antonivský most v Chersonskej oblasti, ktorý predstavuje dôležitú dopravnú tepnu pre zásobovanie ruských síl umiestnených západne od rieky Dnipro.

„Poškodenie (Antonivského) mosta ukazuje, ako citlivo pracuje moderné vojenské zariadenie – nepriateľ sa trasie a partneri sú potešení z toho, ako rýchlo a efektívne to naša armáda zvládla,“ vyjadril sa Danilov a dodal, že Rusko posúva „jednotky smerom na Cherson„.

Moskva varovala pred „viac ako vážnymi“ následkami, ak Ukrajina použije americké salvové raketomety alebo iné zbrane dlhého doletu dodané krajinami Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) proti ruskému územiu.

Podľa spravodajského portálu CNN sa tak vyjadril Konstantin Gavrilov, ktorý vedie ruskú delegáciu na rokovaniach vo Viedni venovaných otázkam vojenskej bezpečnosti a kontrole zbrojenia.

„Ak Ukrajinské ozbrojené sily použijú americké MLRS alebo iné zbrane dlhého doletu od NATO proti ruskému územiu, následky budú viac ako vážne,“ povedal Gavrilov podľa vyhlásenia zverejneného ruským ministerstvom zahraničia a dodal, že „zvýšenie dodávok západných zbraní Kyjivu by mohlo Ruskú federáciu prinútiť posunúť sa k tvrdším reakciám“.

Gavrilov tiež uviedol, že na Ukrajine dosiahnu všetky hlavné ciele stanovené prezidentom Vladimirom Putinom a vyzval západné vlády, aby počúvali ruské obavy.

Analytici podľa CNN naznačujú, že Rusko posilňuje svoje pozície v Chersonskej a Zaporižžskej oblasti pred očakávanou ukrajinskou protiofenzívou. „Táto vojna povedie k dekolonizácii Ruskej federácie," uviedol na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter to konštatoval tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov

Vojna na Ukrajine (online)

minúta po minúte

9:45 Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) sa nedokázala dohodnúť na spoločnom vyhlásení, ktoré by pochválilo minulotýždňovú dohodu zameranú na umožnenie vývozu obilia a hnojív z Ukrajiny a Ruska miliónom hladných ľudí na celom svete. V stredu o tom informovala nórska vyslankyňa pri OSN.

Stanovisko malo tiež pochváliť generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa a tureckú vládu za ich kľúčové roly, ktoré zohrali pri uzatváraní dohody.

„Nórsko a Mexiko pracovali celé dni, aby sa im podarilo zjednotiť radu na jednej správe vítajúcej významnú dohodu na obnovenie exportu obilia, potravín a hnojív cez Čierne more. Mrzí nás, že to nebolo možné,“ povedala pre agentúru The Associated Press nórska veľvyslankyňa Mona Juul.

Rusko a Ukrajina v piatok podpísali separátne dohody s Tureckom a OSN, ktorých cieľom je uvoľnenie cesty na export 22 miliónov ton obilia a ďalších poľnohospodárskych produktov, ktoré v dôsledku ruskej invázie uviazli v ukrajinských prístavoch v Čiernom mori. Cieľom dohody je tiež zabezpečiť, aby mali ruské potraviny a hnojivá neobmedzený prístup na svetové trhy.

Rusko však hneď na druhý deň po podpise ostreľovalo ukrajinské prístavné mesto Odesa, ktoré je jedným z troch prístavov uvedených v dohode. Rusko podľa diplomatov z rady namietalo proti najnovšiemu návrhu spoločného vyhlásenia k dohode, pretože spomínalo skutočnosť, že Guterres odsúdil sobotný raketový útok.

9:34 Severokórejský líder Kim Čong-un varoval, že je pripravený v prípade potenciálnych vojenských konfliktov so Spojenými štátmi a Južnou Kóreou použiť svoje jadrové zbrane. Jeho rivali pritom podľa Kima tlačia Kórejský polostrov na pokraj vojny. Vo štvrtok o tom informovali severokórejské štátne médiá.