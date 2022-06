Vojna na Ukrajine: Rusi uvalili sankcie na 61 Američanov, Zelenskyj chce zajatcov a Patten upozornila na sexuálne násilie (online)

Ukrajinské ministerstvo obrany podľa prezidenta Volodymyra Zelenského pracuje na tom, aby priviedlo domov vojakov zajatých ruskými silami v bitke o oceliarne Azovstaľ v Mariupoli. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Ako Zelenskyj povedal novinárom, len tento boj viedol k tomu, že Rusko zadržiava viac ako 2 500 ukrajinských vojnových zajatcov.

„Týmto problémom sa zaoberá HUR (Hlavné spravodajské riaditeľstvo Ministerstva obrany Ukrajiny). Vznikol za týmto účelom špeciálny spojený orgán, no väzni sú, bohužiaľ, v rukách Ruskej federácie… ktorej sa nedá veriť,“ skonštatoval s tým, že on osobne verí HUR, že vojakov privedú domov a to je podľa jeho slov jediný výsledok, ktorý je ochotný prijať.

Líder samozvanej separatistickej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin koncom minulého mesiaca oznámil, že vojnových zajatcov budú súdiť u nich, pričom na procesy pozvú aj zástupcov zo Západu.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo uvalenie sankcií na 61 amerických občanov.

Krok je podľa nich „reakciou na stále sa rozširujúce americké sankcie proti ruským verejným a politickým osobám, ako aj zástupcom domáceho podnikateľského sektoru“.

Na zozname sú americkí oficiálni predstavitelia i bývalí a súčasní vrcholoví manažéri amerických firiem, ako napríklad ministerka financií Janet Yellen, ministerka energetiky Jennifer Granholm, riaditeľka komunikácie Bieleho domu Kate Bedingfield alebo generálny riaditeľ spoločnosti Netflix Reed Hastings.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Ako informoval tlačový odbor MV SR, pomoc je možné poskytnúť na mail pomocpreukrajinu@minv.sk a prostredníctvom telefónneho čísla +4212/48 59 33 12. Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako je šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny či na ponuky ubytovania.

Zástupkyňa Organizácie Spojených národov (OSN) pre sexuálne násilie počas konfliktov upozorňuje, že sexuálne násilie na Ukrajine, najmä voči ženám a dievčatám, je naďalej rozšírené a zároveň nedostatočne hlásené. Humanitárna kríza vo vojnou zmietanej krajine sa pritom podľa nej mení na „krízu obchodovania s ľuďmi“.

Ukrajinská generálna prokuratúra Patten počas jej májovej návštevy podľa jej slov informovala, že od začiatku invázie 24. februára do 12. apríla na národnú horúcu linku nahlásili nasledujúce formy sexuálneho násilia súvisiaceho s konfliktom: „znásilnenie, skupinové znásilnenie, tehotenstvo následkom znásilnenia, pokus o znásilnenie, vyhrážky znásilnením, vydieranie, aby obeť sledovala sexuálne násilie páchané na partnerovi alebo dieťati a nútené vyzliekanie donaha“.

Vojna na Ukrajine (online) minúta po minúte 9:51 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že do jesene by mohlo v krajine uviaznuť 75 miliónov ton obilia. Ukrajina je jedným z najväčších exportérov obilia na svete a od začiatku ruskej invázie rastú obavy z globálneho nedostatku tejto komodity. Momentálne má krajina v skladoch obrovské množstvo obilia, ktoré nemôže vyvážať. Ukrajinský prezident novinárom povedal, že rokuje s Veľkou Britániou a Tureckom o myšlienke, že by námorníctvo tretej krajiny garantovalo prepravu exportovaného ukrajinského obilia cez Čierne more, ktoré ovláda Rusko. Informuje o tom portál news.sky.com.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reprofoto: www.facebook.com

9:14 Spoločným prioritným záujmom v súvislosti s ukrajinským konfliktom je obrana princípov slobodného sveta a medzinárodného poriadku. Uviedol to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) počas rokovania s ministrami obrany Bukureštskej deviatky, Spojených štátov a Veľkej Británie a zástupcom generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie (NATO) pre operácie, ktoré sa uskutočnilo 6. júna prostredníctvom videohovoru. „Ukrajinský existenčný zápas o prežitie je zároveň bojom za hodnoty mieru, demokracie a právneho štátu. Nesmieme tiež dovoliť, aby Putinov brutálny manifest rozdeľoval našu spoločnosť,“ uviedol po rokovaní minister Naď.

Minister obrany SR Jaroslav Naď. Foto: www.facebook.com

8:25 Americké úrady nariadili zadržanie dvoch luxusných lietadiel, ktoré patria ruskému oligarchovi Romanovi Abramovičovi. Podľa úradov ide o stroj Gulfstream v hodnote 60 miliónov dolárov a Boeing za 350 miliónov dolárov, ktorý je považovaný za jedno z najdrahších súkromných lietadiel, no pred úpravami mal hodnotu menej ako 100 miliónov dolárov. Príkaz na zadržanie lietadiel podpísal sudca len niekoľko dní po tom, ako Spojené štáty oznámili nové sankcie na ruských oligarchov a elity, predstaviteľov Kremľa, podnikateľov napojených na prezidenta Vladimira Putina a ich jachty, lietadlá a firmy, ktoré ich spravujú.

Roman Abramovič. Foto: archívne, SITA/AP.

8:12 Predseda Európskej rady Charles Michel obvinil Rusko, že využíva zásoby potravín ako „neviditeľné rakety proti rozvojovým krajinám“ a Kremľu tiež pripísal vinu za hroziacu svetovú potravinovú krízu. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia v reakcii na jeho slová odišiel zo zasadnutia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN).