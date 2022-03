Vojna na Ukrajine: Rusi zintenzívnili ostreľovanie a v niekoľkých mestách vraj otvoria nové humanitárne koridory (online)

Ruské sily v noci z nedele na pondelok zintenzívnili ostreľovanie miest v strede, na severe a juhu Ukrajiny. V televízii to povedal poradca ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovič. Ťažko ostreľovanými miestami podľa neho boli okolie Kyjeva, Černihiv, Mykolajiv či Charkov.

V Charkove ostreľovanie poškodilo televíznu vežu a ruské delostrelectvo ostreľovalo rezidenčné oblasti. V Černihive boli podľa tamojších predstaviteľov pod útokom všetky časti mesta. Katastrofická situácia bola podľa Arestoviča v Buči, Hostomeli a Irpine pri Kyjeve, kde v nedeľu zlyhalo úsilie o evakuáciu obyvateľov.

Vláda podľa neho robí všetko pre to, aby evakuácie mohla obnoviť. Pre ostreľovanie sa tiež nepodarili evakuácie v Mariupole a Volnovache.

Rusko otvorí v niekoľkých mestách na Ukrajine humanitárne koridory, aby odtiaľ mohli utiecť civilisti. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na ruské štátne médiá.

Pokoj zbraní začne podľa ruského ministerstva obrany platiť od 10:00 a evakuačné koridory zriadia v mestách Kyjev, Charkov, Mariupoľ a Sumy. Ukrajinskí predstavitelia to zatiaľ nepotvrdili.

Cez víkend sa uskutočnili dva pokusy o evakuáciu Mariupoľa, ale zlyhali. Ukrajinskí predstavitelia to pripísali ruskému ostreľovaniu, ktoré pokračovalo aj počas hodín, keď mal byť pokoj zbraní.

Vojna na Ukrajine (online)

minúta po minúte

8:53 Vláda na Novom Zélande pracuje na novom zákone, ktorý by jej umožnil uvaliť ďalšie sankcie na Rusko v reakcii na jeho inváziu na Ukrajinu.

Premiérka Jacinda Ardernová na tlačovej konferencii v pondelok uviedla, že legislatíva, ktorú plánujú predložiť parlamentu v stredu, by umožnila vláde zamerať sa na jednotlivcov, spoločnosti, služby a majetok osôb spojených s inváziou. Sankcionovaným osobám zákon zabráni v presune majetku, vrátane superjácht, lodí a lietadiel, na Nový Zéland a zabráni im vo vstupe do vôd alebo vzdušného priestoru krajiny. Ardernová podotkla, že opatrenia by mohli rozšíriť aj na ďalšie štáty podieľajúce sa na nelegálnom konaní Ruska, ako je Bielorusko. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

V pondelok tiež novozélandské ministerstvo zahraničia a obchodu zverejnilo zoznam viac ako 100 osôb spojených s ruskou inváziou, ktoré majú cestovný zákaz. Medzi nimi je aj ruský prezident Vladimir Putin. Opatrenie oznámili už 24. februára a očakáva sa, že ho v najbližších týždňoch rozšíria.

8:44 Ministerstvo vnútra SR chystá verejné obstarávania nových technológii s cieľom zabezpečiť hranicu s Ukrajinou. Vyplýva to z oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Konkrétne by malo ísť o špecializovaný hardware a software a takisto o informačné a komunikačné technológie. Detaily však zatiaľ rezort nezverejnil.

Polícia v nedeľu 6. marca informovala, že hranicu Slovenska a Ukrajiny prekročilo cez hraničné priechody od začiatku ruskej invázie na nášho východného suseda už viac ako 100 000 osôb. Podľa štátnych orgánov však viac ako 80 percent z nich pokračuje zo Slovenska do ďalších krajín. Bezpečnostné zložky zároveň podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) monitorujú aj takzvanú zelenú hranicu.

Slovensko má pozemnú hranicu s Ukrajinou v dĺžke približne 97,8 kilometra, pričom južný úsek v 1/3 dĺžky je rovinatý terén a severný úsek v 2/3 dĺžky tvorí kopcovitý až horský terén.

8:11 Streamovacia spoločnosť Netflix v Rusku pozastavila svoju službu. Vo vyhlásení firma rozhodnutie odôvodnila „okolnosťami na mieste“, ale neposkytla žiadne ďalšie podrobnosti.

8:04 Ceny ropy v pondelok ráno prudko stúpli. Ľahká americká ropa si v elektronickom obchodovaní na newyorskej komoditnej burze pripísala 10,01 USD a jej cena sa zvýšila na úroveň 125,69 USD za barel. Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, v pondelok ráno zdražela o 12,18 USD na 130,29 USD za barel Cena zlata, ktoré v období kríz investori považujú za bezpečné útočisko, sa zvýšila o 26 USD na 1 992,90 USD za uncu.

7:56 Južná Kórea v rámci ďalších sankcií voči Rusku pre jeho inváziu na Ukrajinu pozastaví transakcie s ruskou centrálnou bankou. V pondelok to oznámilo juhokórejské ministerstvo zahraničia. Vláda v Soule oznámi podrobnosti o sankciách po konzultácii s príslušnými vládnymi úradmi.

Južná Kórea už skôr zakázala finančné transakcie so siedmimi veľkými ruskými bankami, odpojila ruské banky od platobného systému SWIFT a odporučila juhokórejským finančným inštitúciám, aby prestali s investovaním do ruských vládnych dlhopisov. Na svojej webstránke o tom informuje televízia CNN.

7:00 Vitajte pri sledovaní pondelňajšieho online prenosu (minúta po minúte) o aktuálnej situácii v súvislosti s dianím na Ukrajine.