Vojna na Ukrajine: Rusi zničili ropný sklad aj plynovod a prenikli do Charkova, bojuje sa v Kyjeve aj na ďalších miestach (online)

Ruské vojská sa stále snažia dobyť Kyjev, ukrajinské hlavné mesto zažilo ďalšiu noc plnú výbuchov. Ukrajinské ozbrojené sily čelia silným útokom aj na ďalších miestach, a to zo všetkých smerov. Okrem Kyjeva, kde až do pondelňajšieho rána platí zákaz vychádzania, sa bojuje v Charkove, Chersone či Luhanskej oblasti.

Útoku čelilo aj mesto Vasylkiv ležiace asi 30 kilometrov od Kyjeva, v ktorom sa nachádzajú zásobníky ropy aj letecká základňa. Ukrajinskí novinári na Twitteri zverejňovali zábery, ktoré údajne ukazujú požiar ropného skladu. Starostka Natalja Balasynovyčová podľa webu The Kyiv Independent povedala, že letecká základňa aj celé mesto bolo terčom silného ostreľovania.

Poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko uviedol, že ruským vojakom sa podarilo preniknúť do mesta Charkov, ktoré je druhé najväčšie v krajine. Pri bojoch bol zničený aj plynovod, ktorý bol ruskými vojakmi „vyhodený do vzduchu“.

Ukrajinská armáda ale neďaleko Hostomelu pri Kyjeve, kde sa nachádza strategické letisko, zlikvidovala elitnú čečenskú jednotku a medzi zabitými je údajne aj veliteľ pluku.

Ako na sociálnych sieťach informoval ukrajinský jadrový úrad, ruské strely údajne zasiahli aj úložisko rádioaktívneho odpadu v Kyjeve. Rozsah škôd však zatiaľ nie je možné vyhodnotiť, pretože personál strávil noc v úkryte, ale podľa predbežných správ nie sú obyvatelia v ohrození.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v súvislosti s ruským útokom v sobotu vyjadril, že je čas rozhodnúť o členstve Ukrajiny v Európskej únii (EÚ).

Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska v sobotu Dmitrij Medvedev varoval, že Moskva by mohla reagovať na sankcie Západu uvalené pre útok na Ukrajinu odstúpením od poslednej dohody o jadrových zbraniach a zmrazením majetku západných štátov.

Vláda SR v sobotu vyhlásila na území Slovenska mimoriadnu situáciu. Rozhodla tak z dôvodu situácie spojenej s prílevom utečencov z Ukrajiny.

8:42 Ruská delegácia prišla do Bieloruska, kde má jednať so zástupcami ukrajinskej strany .

8:17 Ruské sily podľa ukrajinských úradov vstúpili do druhého najväčšieho mesta na Ukrajine Charkova a v uliciach sa odohrávajú boje.

Šéf charkovskej regionálnej samosprávy Oleh Sinehubov v nedeľu povedal, že ukrajinské sily v meste bojujú s Rusmi a požiadal civilistov, aby neopúšťali svoje domovy. Videá na sociálnych sieťach aj v ukrajinských médiách ukázali ruské vozidlá pohybujúce sa po Charkove a horiace ľahké vozidlo na ulici.

Ruskí vojaci sa priblížili k Charkovu, ktorý sa nachádza zhruba 20 kilometrov južne od hranice s Ruskom, krátko po tom, čo Moskva vo štvrtok začala inváziu na Ukrajinu. Do nedele však boli na jeho predmestí a neusilovali sa dostať do mesta, zatiaľ čo ďalšie sily prešli okolo a ďalej do Ukrajiny.