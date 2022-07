Vojna na Ukrajine: Rusi chcú posilniť južné krídlo, ale ich straty narastajú a Johnson ocenil Zelenského (online)

Ruská armáda rozmiestňuje na svojom južnom krídle ďalšie sily, čím posilňuje svoje pozície v ukrajinskej Chersonskej a Zaporižžskej oblasti. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na ukrajinských predstaviteľov i overené videá na sociálnych sieťach.

Viaceré príspevky na ukrajinských účtoch na sociálnych sieťach odkazujú na pohyb ťažkej vojenskej techniky na vlakoch alebo dopravné zápchy na diaľniciach z polostrova Krym a do Chersonskej oblasti. Televízia CNN geolokalizovaním týchto videí zistila, že informácie o presune ruských síl sú pravdivé.

Analytici naznačili, že pohyb ťažkej techniky by mohol byť reakciou Ruska na očakávanú ukrajinskú protiofenzívu v Chersonskej a Zaporižžskej oblasti.

Ukrajinská armáda tvrdí, že oslobodila ďalšie dve dediny v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Operačné veliteľstvo Juh na Facebooku informovalo, že ukrajinskí vojaci zničili aj ruský tank, húfnice, mínometný komplex Sani, muničný sklad a osem obrnených a vojenských vozidiel. V priebehu utorka prišlo na juhu Ukrajiny o život ďalších 89 ruských vojakov.

Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej najnovšej aktualizácii uviedol, že Rusi sa sústredia na obranu svojich okupovaných pozícií na juhu na Ukrajiny. V severozápadnej časti Chersonskej oblasti sa pokúsili o útok, ale s neúspešným výsledkom. Naďalej však podnikajú letecké a raketové útoky. Približne 20 kilometrov severovýchodne od Chersonu sa pokúšajú vybudovať pontónový prechod cez rieku Inhulec, aby mohli prepraviť ťažkú techniku, keďže neďaleký most poškodilo ukrajinské ostreľovanie.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Pomoc je možné poskytnúť na mail pomocpreukrajinu@minv.sk a prostredníctvom telefónneho čísla +4212/48 59 33 12. Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako je šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny či na ponuky ubytovania. Viac informácií nájdete na webe rezortu vnútra.

Britský premiér Boris Johnson udelil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému známu Cenu Sira Winstona Churchilla.

Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Twitter dosluhujúceho predsedu vlády Spojeného kráľovstva. Johnson poctil Zelenského spomenutým ocenením za líderstvo a neuveriteľnú odvahu, vzdor a dôstojnosť tvárou v tvár Putinovej barbarskej invázii, uvádza sa vo vyhlásení.

Zelenskyj si ocenenie váži a poznamenal, že je to pre neho „mimoriadna pocta“. „Toto ocenenie by bolo nemožné, keby celý ukrajinský ľud nepovstal na obranu slobody pred tyraniou, ktorá sa nás snaží vrátiť do najhoršieho. Ukrajina a celá Európa si vždy budú pamätať tých, ktorí bez váhania prišli na pomoc našim ľuďom a samotnej myšlienke slobody. Demokracie sveta sú schopné zastaviť akúkoľvek tyraniu,“ skonštatoval ukrajinský prezident.