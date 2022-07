Vojna na Ukrajine: Rusko má za sebou neúspechy, EÚ odklepla ďalšie sankcie a možno našli Fabergého vajíčko (online)

Rusko bude mať problémy s pokračovaním svojej vojenskej kampane a Ukrajina by mohla byť schopná protiúderu. Konštatoval to šéf britskej tajnej služby MI6 Richard Moore, informuje spravodajský portál BBC.

Rusko má podľa neho za sebou „obrovské neúspechy“, čo sa týka jeho pôvodných cieľov, teda odstránenia ukrajinského prezidenta, obsadenia Kyjeva a vyvolania nejednotnosti na Západe. Počas výnimočného verejného vystúpenia na bezpečnostnom fóre v americkom Aspene označil inváziu za „najneslýchanejší nekrytý akt agresie … v Európe od druhej svetovej vojny“.

Európska únia vo štvrtok uvalila ďalšie sankcie na Rusko, ktoré naďalej pokračuje vo vojenskej agresii voči Ukrajine. Všetkých 27 členov bloku podporilo opatrenia, ktoré zahŕňajú zákaz dovozu zlata, ďalšie obmedzenia pre najväčšiu ruskú banku Sberbank a prísnejšie kontroly vývozu niektorých high-tech tovarov do Ruska.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že „posilnené a predĺžené sankcie EÚ voči Kremľu“ vysielajú „silný signál Moskve: tlak budeme udržiavať tak dlho, ako to bude potrebné“. „Zakazujeme najvýznamnejší ruský export po energiách – ruské zlato,“ nadviazal šéf európskej diplomacie Josep Borrell.

EÚ tiež podnikla ďalšie kroky voči banke Sberbank, ktorá už nie je súčasťou medzinárodného platobného systému SWIFT. Aktíva banky budú zmrazené, čím sa takmer znemožnia všetky transakcie.

Únia taktiež „utiahla slučku“ smerom k sankcionovaným jednotlivcom, často oligarchom blízkym ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Po novom musia oficiálne deklarovať, kde v EÚ majú aktíva, aby mohli byť zmrazené. EÚ uviedla, že odmietnutie tejto požiadavky by mohlo viesť k obvineniu z trestného činu a konfiškácii ich majetku.

Americké orgány činné v trestnom konaní našli na palube jachty, ktorú skonfiškovali ruskému oligarchovi Sulejmanovi Kerimovovi, niečo, čo vyzeralo ako slávne Fabergého vajíčko.

Foto: archívne, Sergej Savostianov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP.

9:14 Rusko na Ukrajine ukradlo zo závodov a prístavov oceľ v hodnote 600 miliónov dolárov. Tvrdí to šéf najväčšej ukrajinskej oceliarne Metinvest Jurij Ryženkov. Tejto firme patrí závod Azovstaľ, ktorý bol miestom posledného odporu ukrajinských vojakov a civilistov počas ničenia ukrajinského prístavného mesta Mariupoľ. Azovstaľ spolu so sesterským závodom Iljič sa na výrobe ocele na Ukrajine podieľal 40 percentami.

Ryženkov pre BBC povedal, že podľa verejných zdrojov a informátorov ukradnutú oceľ presúvajú do Ruska a predávajú na domácom trhu alebo do afrických a ázijských krajín. Pritom za tisíce ton tejto ocele už zaplatili európski zákazníci vrátane zákazníkov z Veľkej Británie. „Robia to, že v podstate rabujú. Nekradnú len naše výrobky ale tiež časť produkcie, ktorá už patrí európskym zákazníkom. Takže v podstatne nekradnú len nám, ale kradnú aj Európanom,“ uviedol Ryženkov pre BBC.

Šéf Metinvestu konštatoval, že jeho firma dokumentuje všetky krádeže, v prípade ktorých je to možné, a pripravuje budúce právne kroky. Vysielateľ BBC požiadal o vyjadrenie ruské ministerstvo obrany, ktoré však neodpovedalo. Podľa odborníka na medzinárodné právo Marka Milanovicha z University of Reading existuje viacero možností žaloby, ale perspektíva úspechu je menej istá. „Žalovanie štátu, ktorý rabuje, a dosiahnutie kompenzácií, je naozaj veľmi, veľmi zriedkavé,“ povedal pre BBC. „Avšak, možno viac ako peniaze chcú symbolickú satisfakciu a označenie Ruska za porušovateľa zákona by bol veľký úspech,“ dodal.

Ruské zisky sú podľa Moora „malé“ a Moskve „dôjde dych“. „Náš odhad je, že Rusi budú v nadchádzajúcich niekoľkých týždňoch čoraz ťažšie hľadať ľudské zdroje i materiál. Budú si musieť dať nejakú prestávku a to dá Ukrajincom možnosť protiúderu,“ povedal na konferencii v Colorade.

BBC však upozorňuje, že tento pohľad sa môže zdať optimistický a schopnosť Ukrajiny na protiútok môže závisieť od väčších dodávok zbraní zo Západu, o ktorých sa ukrajinskí predstavitelia vyjadrujú, že často prichádzajú príliš pomaly.

Šéf MI6 v tejto súvislosti poznamenal, že nejaký úspech na bojisku by bol „dôležitou pripomienkou zvyšku Európy, že túto kampaň je možné vyhrať“, najmä pred zimou, počas ktorej bude pravdepodobne tlak na dodávky plynu. „Čakajú nás ťažké časy,“ uviedol.

Ďalším dôvodom vytrvať v podpore a pomôcť Ukrajincom vyhrať alebo „aspoň vyjednávať z pozície výraznej sily“ je podľa neho skutočnosť, že čínsky líder Si Ťin-pching všetko pozorne sleduje. Zatiaľ podľa neho nie jasné, aké ponaučenie si Peking vezme z Putinových krokov na Ukrajine, je však dôležité pripomenúť čínskemu vedeniu, ako zle by mohla dopadnúť invázia na Taiwan.