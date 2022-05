Vojna na Ukrajine: Rusko vedie totálnu vojnu, Zelenskyj dostane aj Harpoon a vyšetrujú tisíce zločinov (online)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Rusko vedie „totálnu vojnu“ s cieľom spôsobiť čo najväčší počet obetí a čo najvýraznejšie zničenie infraštruktúry.

Takmer 50 vedúcich predstaviteľov obrany z celého sveta sa v pondelok dohodlo na odoslaní pokročilejších zbraní na Ukrajinu vrátane odpaľovacieho zariadenia Harpoon a rakiet na ochranu jej pobrežia. Novinárom to po stretnutí povedal americký minister obrany Lloyd Austin.

Americký generál Mark Milley zasa vyhlásil, že trvá diskusia na „nízkej úrovni“ o tom, ako by USA potrebovali upraviť výcvik ukrajinských síl a či by niektorí vojaci Spojených štátov mali mať základňu na Ukrajine. USA pred vojnou stiahli svojich niekoľko vojakov z Ukrajiny a neplánujú tam poslať bojové jednotky.

Milleyho komentáre ponechali otvorenú možnosť, že by sa vojaci mohli vrátiť z dôvodu bezpečnosti veľvyslanectva alebo pre inú nebojovú úlohu.

Na Ukrajine vyšetrujú viac ako 13-tisíc vojnových zločinov v podaní ruských vojakov. Ako referuje spravodajský web BBC s odvolaním sa na Washington Post, tvrdí to ukrajinská generálna prokurátorka Iryna Venediktovová. Kyjev neustále obviňuje Rusko zo zverstiev voči civilistom. Kremeľ však popiera, že by sa jeho jednotky zameriavali na nevinných obyvateľov Ukrajiny.

Vojna na Ukrajine (online)

minúta po minúte

9:39 Ruskí vojaci kontrolujúci juhoukrajinský Melitopoľ žiadajú od ľudí, ktorí chcú utiecť z mesta, vysoké poplatky za súhlas s ich odchodom. Na Telegrame to tvrdí vojenská správa Zaporižskej oblasti.

Na kontrolných stanovištiach si Rusi pýtajú od Ukrajincov od troch do päťtisíc hrivien (približne od 100 do 160 eur) na osobu. Tí, ktorí toľko peňazí nemajú, sú nútení zostať v Melitopoli a znášať ruský teror.

Na kontrolnom stanovišti vo Vasylivke z neznámych príčin ruskí okupanti nepovoľujú žiadnu cestnú dopravu. Na odchod čaká viac ako 400 áut. Podľa správ na sociálnych sieťach umožnia odísť len tým autám, za ktoré občania zaplatia od 20 000 do 40 000 hrivien (od 650 do 1300 eur).

9:28 Mesto Humenné vypravilo v uplynulých dňoch už tretí kamión s humanitárnou pomocou na Ukrajinu. Na pomoc ľuďom vo vojnou postihnutej krajine prispeli jednotlivci aj firmy. Informoval o tom Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom.

Ako uviedol, vedenie mesta Humenné je v úzkom kontakte so zástupcami neziskovej organizácie Go Save Ukrajine. Spoločným úsilím vypravili v závere uplynulého týždňa do Mukačeva tretí kamión s humanitárnou pomocou. „Najskôr sa vyprázdnil humanitárny sklad, ktorý zriadilo a udržiavalo v činnosti mesto. Humenčania i ľudia z nášho regiónu prinášali potrebné veci do Denného centra Laborecká. Zoznam žiadanej materiálnej pomoci tvorili najmä trvanlivé potraviny, hygienické potreby pre deti aj dospelých, prikrývky, vankúše, posteľná bielizeň, matrace, deky, odevy pre deti a podobne,“ uviedol Škuba.

Druhá fáza podpory prišla podľa neho po výzve mesta firmám, ktoré nakúpili potravinový tovar ako konzervy, zaváraniny, čaj, kompóty, cukrovinky, polievky, ale aj prikrývky a deky v hodnote takmer 5 000 eur. “Prvý kamión materiálnej pomoci z Humenného odišiel 18. marca. Ani nie po mesiaci 9. apríla sa tak udialo opäť a tretí kamión bol naložený 20. mája. Spolupráca mesta Humenné a Go Save Ukrajine pokračuje naďalej,“ skonštatoval Škuba, ktorý sa zároveň poďakoval jednotlivcom i firmám podieľajúcim sa na príprave humanitárnych zásielok za ich prejav solidarity formou materiálnej pomoci.

8:49 Gubernátor Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny Serhij Hajdaj uviedol, že polícia pokračuje v každodenných evakuáciách a počet tých, ktorí sú ochotní odísť, sa zvyšuje.

V pondelok zverejnil na Facebooku video natočené z auta idúceho po diaľnici neďaleko Sjevjerodonecka, ktoré uháňa po ceste, vyhýba sa troskám, hromadám zeminy, barikádam a zničeným vozidlám, zatiaľ čo len pár metrov od neho na poliach vybuchujú granáty.

V príspevku zverejnil aj fotografiu utekajúcich civilistov. Podľa Hajdaja ľudia „súhlasia s rizikom, pretože to, čo sa deje v ich mestách, je oveľa horšie“.

8:42 Odchádzajúci filipínsky prezident Rodrigo Duterte ostro skritizoval ruského vodcu Vladimira Putina za zabíjanie nevinných civilistov na Ukrajine. Povedal, že hoci boli obaja označení za vrahov, on zabíja „zločincov, a nie deti a starých ľudí“.

Duterte predtým Putina otvorene nazýval idolom a priateľom. Teraz však po prvý raz odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu a dodal, že vojna vyvolala prudký nárast cien ropy, ktorý zasiahol mnohé krajiny. Duterte zdôraznil, že neodsudzuje ruského prezidenta, no nesúhlasí s tým, že Putin nazval vojnu „špeciálnou vojenskou operáciou“. Podotkol, že toto je skutočná vojna vedená proti „suverénnemu národu“.

„Mnohí hovoria, že Putin a ja sme obaja vrahovia. Už dávno som vám Filipíncom hovoril, že naozaj zabíjam. Ale ja zabíjam zločincov, nezabíjam deti a starých ľudí,“ povedal Duterte, ktorému skončí funkčné obdobie 30. júna.

8:13 Nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck je presvedčený, že Európska únia môže dosiahnuť dohodu o sankciách voči Rusku vrátane ropného embarga. V rozhovore pre spravodajský web CNN poznamenal, že je to možné uskutočniť v priebehu niekoľkých dní.

„Očakávam, že všetci, aj Maďarsko, budú pracovať na nájdení riešenia a nepovedia: ´Dobre, máme výnimku, upokojíme sa a budeme stavať na našom partnerstve s Putinom´,“ povedal Habeck na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose.

Habeck taktiež skonštatoval, že hospodárska recesia nemusí nastať. „Nič nie je nevyhnutné. Sme ľudské bytosti a môžeme zmeniť chod dejín,“ dodal 52-ročný rodák z Lübecku.

7:44 Na Ukrajine vyšetrujú viac ako 13-tisíc vojnových zločinov v podaní ruských vojakov. Ako referuje spravodajský web BBC s odvolaním sa na Washington Post, tvrdí to ukrajinská generálna prokurátorka Iryna Venediktovová. Kyjev neustále obviňuje Rusko zo zverstiev voči civilistom. Kremeľ však popiera, že by sa jeho jednotky zameriavali na nevinných obyvateľov Ukrajiny.

7:25 Takmer 50 vedúcich predstaviteľov obrany z celého sveta sa v pondelok dohodlo na odoslaní pokročilejších zbraní na Ukrajinu vrátane odpaľovacieho zariadenia Harpoon a rakiet na ochranu jej pobrežia. Novinárom to po stretnutí povedal americký minister obrany Lloyd Austin.

Americký generál Mark Milley zasa vyhlásil, že trvá diskusia na „nízkej úrovni“ o tom, ako by USA potrebovali upraviť výcvik ukrajinských síl a či by niektorí vojaci Spojených štátov mali mať základňu na Ukrajine.

USA pred vojnou stiahli svojich niekoľko vojakov z Ukrajiny a neplánujú tam poslať bojové jednotky. Milleyho komentáre ponechali otvorenú možnosť, že by sa vojaci mohli vrátiť z dôvodu bezpečnosti veľvyslanectva alebo pre inú nebojovú úlohu.

7:12 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Rusko vedie „totálnu vojnu“ s cieľom spôsobiť čo najväčší počet obetí a čo najvýraznejšie zničenie infraštruktúry.