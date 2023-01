Vojna na Ukrajine sa dostala do mŕtveho bodu, Briti opísali aj situáciu v Bachmute a meste Soledar

Vojna na Ukrajine sa dostala do mŕtveho bodu, konštatuje britské ministerstvo obrany. Vo svojej pravidelnej správe uvádza, že v okolí mesta Bachmut, o ktoré sa vedú ťažké boje, existuje možnosť ruského postupu, no inak je pohyb minimálny. Informuje o tom web denníka The Guardian.

Ruské sily a Wagnerova skupina sa skonsolidovali v meste Soledar, ktoré dobyli tento týždeň, uvádza britská vojenská rozviedka. V Zaporožžskej oblasti obe strany zhromaždili „značné sily“, nastali tam výmeny delostreleckých úderov a potýčky, ale vyhli sa akémukoľvek rozsiahlemu útočnému úsiliu.

Ministerstvo tiež konštatuje, že pri meste Kreminna ukrajinské sily dosiahli niekoľko malých ziskov a ubránili sa proti ruským protiútokom.