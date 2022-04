Vojna na Ukrajine: V Buči aj okolí Kyjeva našli stovky tiel, zadržali Putinovho spojenca a Zelenskyj pochválil Bidena (online)

V meste Buča a ďalších predmestiach Kyjeva, ktoré okupovali ruské sily, zabili viac ako 720 ľudí. V stredu nadránom to uviedlo ukrajinské ministerstvo vnútra s tým, že viac ako 200 ďalších ľudí považujú za nezvestných.

Len v Buči podľa tamojšieho starostu Anatolija Fedoruka našli zatiaľ 403 tiel a počet môže ešte vzrásť, keďže vojaci odmínujúci oblasť ju ešte stále prečesávajú. Generálna prokuratúra v utorok informovala, že svoje vyšetrovanie rozšírila aj na severovýchod a skúma incidenty v Brovarskom okrese.

Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) zadržala bývalého lídra proruskej opozičnej strany a blízkeho spolupracovníka ruského prezidenta Vladimira Putina Viktora Medvedčuka. Ukrajinský oligarcha bol pred začiatkom vojny v domácom väzení a krátko po jej vypuknutí zmizol.

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok počas návštevy kozmodrómu Vostočnyj na ruskom Ďalekom východe zopakoval, že „špeciálna vojenská operácia“ je zameraná na ochranu obyvateľov vo východných oblastiach Ukrajiny, ktoré sú pod kontrolou povstalcov podporovaných Moskvou. Zároveň uviedol, že cieľom vojenskej kampane je tiež „zaručenie bezpečnosti Ruska“. „Nemali sme inú možnosť,“ vyhlásil Putin a dodal, že „nepochybne dosiahneme naše ciele“.

Americký prezident Joe Biden v utorok povedal, že ruská vojna na Ukrajine sa v podstate rovná genocíde. Povedal to vôbec po prvý raz, pričom počas návštevy amerického štátu Iowa ruského prezidenta Vladimira Putina obvinil z toho, že sa snaží „vymazať čo i len myšlienku byť Ukrajincom“. Zároveň povedal, že bude na právnikoch, aby rozhodli, či konanie Ruska spĺňa medzinárodný štandard pre genocídu, ako tvrdia ukrajinskí predstavitelia, ale podotkol, že jemu sa to tak zdá.

Bidenovo vyjadrenie pochválil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý vyzýva lídrov na Západe, aby termín používali na opísanie ruskej invázie na Ukrajinu. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že Bidenove slová sú pravdivé a sú to slová pravého lídra, pričom tiež zdôraznil, že Ukrajina potrebuje viac ťažkých zbraní, aby zabránila ďalším ruským zverstvám.

Vojna na Ukrajine (online)

minúta po minúte

8:49 Prezidenti pobaltských krajín a Poľska cestujú do ukrajinského hlavného mesta, kde sa stretnú s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Poľský prezident Andrzej Duda, litovská hlava štátu Gitanas Nauseda, Lotyš Egils Levits a Alar Karis z Estónska sa počas návštevy Kyjeva stretnú so Zelenským, aby „ukázali silnú podporu ukrajinskému ľudu“. Prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter o tom v stredu informoval Karis.

Kľúčovými témami počas návštevy by mali byť poskytnutie pomoci ukrajinským civilistom a obrancom a tiež vyšetrovanie údajných vojnových zločinov, priblížila estónska prezidentská kancelária. Prezident Karis by sa mal do Estónska vrátiť vo štvrtok.

7:54 V meste Buča a ďalších predmestiach Kyjeva, ktoré okupovali ruské sily, zabili viac ako 720 ľudí. V stredu nadránom to uviedlo ukrajinské ministerstvo vnútra s tým, že viac ako 200 ďalších ľudí považujú za nezvestných. Len v Buči podľa tamojšieho starostu Anatolija Fedoruka našli zatiaľ 403 tiel a počet môže ešte vzrásť, keďže vojaci odmínujúci oblasť ju ešte stále prečesávajú. Generálna prokuratúra v utorok informovala, že svoje vyšetrovanie rozšírila aj na severovýchod a skúma incidenty v Brovarskom okrese.