Vojna na Ukrajine: Zelenskyj opísal zverstvá Rusov, USA posielajú strely Javelin a Česi ťažké zbrane (online)

Ruská armáda pokračuje v sústredení svojich snáh na prípravy na ofenzívu na východe Ukrajiny, konštatoval ukrajinský generálny štáb. Cieľom Rusov je pritom získať úplnú kontrolu nad oblasťami Donecka a Luhanska. Časti týchto oblastí sú od roku 2014 pod kontrolou Moskvou podporovaných separatistov a Rusko ich uznalo ako nezávislé štáty.

Ruské sily v noci zasiahli zásobník paliva a továreň v Dnipropetrovskej oblasti. Prostredníctvom komunikačnej platformy Telegram o tom informoval gubernátor Valentyn Rezničenko s tým, že počet obetí zatiaľ nie je jasný.

„Noc bola znepokojivá a náročná. Nepriateľ na našu oblasť zaútočil zo vzduchu a zasiahol zásobník ropy a jednu z tovární. Zásobník s palivom bol úplne zničený. Záchranári sa ešte stále snažia uhasiť plamene v továrni. Je tam silný požiar,“ napísal Rezničenko.

Humanitárna situácia v obliehanom ukrajinskom meste Mariupoľ sa podľa britského ministerstva obrany zhoršuje. V najnovšom spravodajskom hlásení uvádza, že väčšina zo 160-tisíc obyvateľov mesta je bez svetla, komunikácií, liekov, tepla alebo vody a ruské sily bránia príchodu humanitárnej pomoci, „pravdepodobne za účelom vytvorenia tlaku na obrancov, aby sa vzdali“.

Mesto je obkľúčené ruskými silami od začiatku marca a podľa britského rezortu obrany tam naďalej pokračujú ťažké boje a nálety. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Ukrajinská armáda v stredu uviedla, že jej sily odrážajú útoky na Mariupoľ už viac ako 40 dní. Ruské sily postupujú k centru mesta, ale ukrajinskí vojaci majú stále pod kontrolou nejaké oblasti.

Situácia pre civilistov v Mariupole je mimoriadne ťažká. Neprestajné bombardovanie zanechalo rozsiahlu spúšť a námestník starostu uviedol, že ľudia zomierajú v dôsledku vyhladovania a dehydratácie. Medzinárodný výbor Červeného kríža sa minulý týždeň pokúsil evakuovať civilistov, ale bol nútený to odložiť pre zlé bezpečnostné podmienky.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Ako informoval tlačový odbor MV SR, pomoc je možné poskytnúť na mail pomocpreukrajinu@minv.sk a prostredníctvom telefónneho čísla +4212/48 59 33 12. Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako je šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny či na ponuky ubytovania.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (BR OSN), že ruská armáda musí okamžite čeliť súdu za vojnové zločiny na Ukrajine. Vyzval na vytvorenie tribunálu podobného tomu v Norimbergu, ktorý súdil vojnových zločincov po druhej svetovej vojne. Zelenskyj sa prostredníctvom videospojenia prihovoril najsilnejšiemu orgánu OSN po prvý raz od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá trvá od 24. februára.

Zelenskyj prítomným členom rady opísal hrôzy situácie na Ukrajine, že civilisti boli po mučení zozadu strieľaní do hlavy, vyhodení do vzduchu granátmi v ich bytoch a rozdrvení na smrť tankmi, keď boli v autách. „Odrezali im končatiny, podrezali im hrdlá. Ženy znásilňovali a zabíjali pred ich deťmi. Vytrhli im jazyky, pretože agresor nepočul, čo od nich chcel počuť,“ povedal s tým, že sú to najhoršie zverstvá od druhej svetovej vojny. Tiež Bezpečnostnej rade ukázal zábery pozabíjaných ľudí v krátkom videu, ktoré sa skončilo slovami „Stop ruskej agresii“.

Vojna na Ukrajine (online) minúta po minúte 9:16 Americký akciový trh v utorok uzavrel nižšie po tom, ako vyjadrenie predstaviteľky amerického Federálneho rezervného systému (Fed) podporilo očakávanie agresívnejšieho zvyšovania úrokov v USA a Biely dom ohlásil ďalšie sankcie proti Rusku. „Je ťažké byť osobitne optimistický“ v súvislosti s vojnou, uviedol Craig Orlam zo spoločnosti Oanda. Členka Rady guvernérov Fed-u Lael Brainardová uviedla, že zabrzdenie inflácie, ktorá je najvyššia za štyri desaťročia, je „vrcholne dôležité“. Brainardová konštatovala, že Fed bude pokračovať vo zvyšovaní úrokov a na májovom zasadaní by mohol rozhodnúť o redukcii objemu dlhopisov vo svojom vlastníctve „rýchlym tempom“. Podľa obchodníkov je na takmer 78 percent pravdepodobné, že Fed na zasadaní v máji zvýši svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o pol percentuálneho bodu. Index S&P 500 klesol o 1,3 percenta na 4 525,12 bodu. Priemyselný index Dow Jones si pohoršil o 0,8 percent na 34 641,18 bodu. Technologický Nasdaq si odpísal 2,3 percenta a uzavrel na úrovni 14 204,17 bodu. Nedarilo sa ani akciám malých firiem a index menších spoločností Russell 2000 oslabil o 2,4 percenta na 2 046,04 bodu. Ázijské akciové trhy kopírovali vývoj na Wall Street a v stredu zamierili nadol. Hlavný japonský index Nikkei 225 klesol o 1,58 percenta, index hongkonskej burzy Hang Seng si pohoršil o 1,4 percenta a čínsky akciový index Shanghai Composite stratil 0,2 percenta. 8:47 Dánsky rezort zahraničia vyhlásil, že krajina ostro odsudzuje „brutalitu Ruska voči ukrajinským civilistom v meste Buča“ a zdôraznil, že „úmyselné útoky proti civilistom sú vojnovými zločinmi“. Šéf dánskej diplomacie Jeppe Kofod povedal, že „predstavujú riziko pre našu národnú bezpečnosť, ktoré nemôžeme ignorovať“. 8:33 Španielsko vyhostí najmenej 25 diplomatov a zamestnancov z ruského veľvyslanectva v Madride, ktorí podľa ministra zahraničia Josého Manuela Albaresa predstavujú hrozbu pre španielsku bezpečnosť. Načasovanie vyhostenia je „reakciou na zločiny, ktoré nemožno nepotrestať“. Dôkazy o masakroch civilistov v oblastiach, ktoré ruské jednotky nedávno opustili, predstavujú „bod obratu, ktorý medzinárodné spoločenstvo nemôže ignorovať“, povedal španielsky minister. 8:22 Estónsko a Lotyšsko v utorok oznámili zatvorenie ruských konzulárnych misií v dvoch mestách v každej krajine, ktoré tiež sprevádza vyhostenie diplomatov a zamestnancov. Estónsky rezort zahraničia uviedol, že dal 14 zamestnancom ruských misií v mestách Tartu a Narva, kde zatvára konzuláty, čas na odchod z krajiny do 30. apríla. Lotyšský minister zahraničia Edgars Rinkevičs na Twitteri informoval, že zatvárajú ruské konzuláty v mestách Daugavpils a Liepaja a vyhosťujú 13 ruských diplomatov a zamestnancov. 8:10 Poľsko podpísalo dohodu o kúpe 250 amerických tankov Abrams za 4,75 miliardy dolárov. Dodávky by sa mali začať ešte tento rok, informuje televízia CNN na svojej webstránke. Tanky poputujú 18. mechanizovanej divízii poľskej armády. Tá má základňu blízko hranice s Ukrajinou, ktorá od februára čelí invázii Ruska. Súčasťou dohody, ktorá vznikla vlani v júli a je jednou z najväčších v poľskej histórii, sú aj vozidlá na údržbu, prenosné mosty, výcvik, logistika aj munícia, uviedol minister obrany Mariusz Blaszczak. (1 EUR = 1,0969 USD) 7:44 Spojené štáty, Veľká Británia a Austrália budú v rámci ich bezpečnostnej aliancie AUKUS vyvíjať hypersonické strely. Americký prezident Joe Biden, britský premiér Boris Johnson a predseda austrálskej vlády Scott Morrison v spoločnom vyhlásení uviedli, že sa „zaviazali začať novú trojstrannú spoluprácu v oblasti hypersonických a kontrahypersonických schopností a elektronického boja, ako aj rozšíriť zdieľanie informácií a prehĺbiť spoluprácu v oblasti obranných inovácií“. Krok prichádza v čase rastúcich obáv zo strany USA a spojencov z vojenských aktivít Číny v Tichom oceáne. Vývoju hypersonických striel, ktoré sa nedajú zachytiť súčasnými protiraketovými systémami, sa venujú Spojené štáty, Rusko aj Čína. Rusko podľa popredného amerického veliteľa v Európe niekoľkokrát použilo hypersonické zbrane na Ukrajine. 7:23 Spojené štáty plánujú v koordinácii so západnými spojencami v stredu uvaliť ďalšie sankcie na Rusko po tom, ako vyšli najavo nové dôkazy o vojnových zločinoch na Ukrajine.

Americký prezident Joe Biden. Foto: archívne, SITA/AP.

7:09 Česko podľa všetkého súhlasilo s poslaním časti nepoužívaných ťažkých zbraní zo svojich skladov na Ukrajinu. Ako informuje spravodajský portál iDNES.cz, fotografie ukazujú vlaky s desiatkami tankov T-72 a pechotné bojové vozidlá BVP-1. Bojovú techniku po dohode so spojencami v NATO poslali na Ukrajinu v pondelok. Údajne tam smeruje až 40 tankov. O poslaní tankov na Ukrajinu sa hovorilo niekoľko dní. Fotografie s technikou zverejnil na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter účet Open Source Intelligence Monitor Defender. Ministerka obrany Jana Černochová informáciu počas vystúpenia v Poslaneckej snemovni odmietla potvrdiť, ale aj vyvrátiť. „Budeme v dodávkach ďalej pokračovať. Z bezpečnostných dôvodov snáď všetci pochopíte, že nechcem nahrávať vrahom s písmenom Z,“ uviedla.