Vojtko pokračuje v kariére obrancu v Slovane Bratislava, prestupuje z Michaloviec

Kariéra slovenského futbalového obrancu Matúša Vojtka bude pokračovať v Slovane Bratislava. Stále iba 20-ročný bek prestúpil vo Fortuna lige z Michaloviec k „belasým“ a podpísal zmluvu na štyri roky.

Napriek nízkemu veku už má odchovanec michalovského futbalu bohaté skúsenosti s najvyššou domácou súťažou, v ktorej doteraz absolvoval za Zemplínčanov 69 duelov a strelil v nich dva góly. Je aj stabilným členom reprezentácie SR do 21 rokov.

Nezabudnuteľný zápas

Zaujímavosťou je, že vo Fortuna lige debutoval Vojtko vo farbách michalovského družstva ako 17-ročný práve proti Slovanu.

„Na prvý zápas nikdy nezabudnem. Mal som len 17 rokov a debutoval som v lige práve v zápase so Slovanom. Hralo sa v Michalovciach, Slovan zvíťazil 2:1. Bolo to pre mňa niečo neskutočné. Je zaujímavé, že proti Slovanu som odohral aj svoj posledný zápas za Michalovce,“ povedal Vojtko v rozhovore pre oficiálny web úradujúceho šampióna.

Veľká výzva

Po prestupe mal pozitívne pocity. „Slovan je najväčší klub na Slovensku s históriou, ktorú si treba vážiť a vnímať. Pre mňa je to veľká výzva, na ktorú sa teším,“ pokračoval a pridal aj vlastnú charakteristiku: „Môj post je na ľavom kraji obrany. Chcel by som sem priniesť svoj dôraz v osobných súbojoch a kvalitný center. Verím, že čím skôr zapadnem do tímu a začnem zbierať štarty. Budem tvrdo trénovať, aby som si vyslúžil šancu napríklad aj v európskych dueloch.“

Hrať za Slovan môže Vojtko už počas aktuálneho víkendu v lige proti Zlatým Moravciam. Skúsenosti v pohárovej Európe môže zbierať v jeseni v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy.