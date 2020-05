Voľba generálneho prokurátora sa zrejme zmení, Remišová odmietla cielenie na expolitika Lipšica

Koalícia by v pondelok mala predložiť návrh na zmenu voľby generálneho prokurátora. V relácii RTVS O päť minút 12 v nedeľu 17. mája to avizovala vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).

Zároveň dodala, že dohoda na konkrétnom mene šéfa prokuratúry nebude, kým sa neuskutoční verejné vypočutie kandidátov. Vyberať nového generálneho prokurátora by mali poslanci na júnovej schôdzi parlamentu. Sedemročné funkčné obdobie súčasného generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára sa končí 17. júla.

„Poslanci majú voľnú ruku. Na základe verejného vypočutia sa poslanci dohodnú,“ povedala na margo voľby nového šéfa prokuratúry Remišová.

Novela šitá na mieru Lipšicovi

Podľa nej by mal byť v pondelok predložený poslanecký návrh zákona, ktorý rozšíri možnosť kandidovať širšiemu okruhu kandidátov a rozšíri sa aj možnosť subjektov, ktoré môžu navrhnúť konkrétneho kandidáta.

Bývalý premiér a podpredseda strany Smer-sociálna demokracia Peter Pellegrini na to v RTVS povedal, že generálnym prokurátorom by sa mal stať človek z radov prokurátorov. Podľa neho pôjde o cielenú novelu zákona šitú na mieru expolitikovi Danielovi Lipšicovi. „Nie je to pravda,“ reagovala Remišová.

Lipšica v súvislosti s funkciou generálneho prokurátora spomínal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a ako o kvalitnom kandidátovi o ňom hovoril aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina). V súvislosti s funkciou generálneho prokurátora sa spomínali tiež mená prokurátorov Jána Šantu, Maroša Žilinku či Vasiľa Špirka.

Transparentný model navrhovania

V programovom vyhlásení vlády sa kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) zaviazal, že presadí transparentný a širšiemu okruhu kandidátov otvorený model navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora.

Podľa súčasnej legislatívy sa šéfom generálnej prokuratúry môže stať prokurátor, ktorý dosiahol vek najmenej 40 rokov a ktorý minimálne desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta, z toho najmenej päť rokov funkciu prokurátora alebo sudcu.

Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh parlamentu. Sedemročné funkčné obdobie súčasného generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára končí 17. júla, pričom podľa zákona sa mu predlžuje do zloženia sľubu jeho nástupcom. Vyberať nového generálneho prokurátora by mali poslanci na júnovej schôdzi parlamentu.