Voľba šéfa prokuratúry bol zápas o budúcnosť, Radičová vypovedala v kauze údajného kupovania poslancov

V súvislosti s prípadom údajného kupovania hlasov poslancov Národnej rady SR pri voľbe generálneho prokurátora vypovedala aj vtedajšia premiérka Iveta Radičová. Po niekoľkohodinovom výsluchu na Policajnom prezídiu povedala novinárom, že vtedajšia voľba šéfa prokuratúry bola zápasom o budúcnosť.

Na výsluch prišiel aj Šebej

„Bol to boj o to, či sa budú veci vyšetrovať spôsobom skutok sa nestal, alebo sa pohnú dopredu,“ uviedla Radičová. Na otázku, či jej vyšetrovateľ ozrejmil príčinu opakovaného vyšetrovania povedala, že to neurobil, pretože by to bola chyba. Ihneď po Radičovej prišiel v rovnakej veci vypovedať aj František Šebej, vtedajší vládny poslanec parlamentu. Kauza sa týka roku 2011.

„Bola to zvláštna doba, ale neviem o tom, že by niekto niekoho kupoval, alebo by dával niekto niekomu finančné ponuky,“ povedal Šebej. Na vládnu koalíciu z toho obdobia ukazuje predseda strany Smer-SD Robert Fico. Navyše nevidí dôvod, prečo by mal ísť vypovedať.

„Kupovanie poslancov sa týkalo vtedajšej vládnej koalície a to bola koalícia Ivety Radičovej,“ povedal na stredajšej tlačovej besede. „Pamätáte sa na Radičovej kód? Pamätáte sa, ako si fotili hlasovacie lístky?“ pýtal sa predseda Smeru. Podľa neho potom vzniklo podozrenie, že niektorí poslanci vládnej koalície sa kupovaním hlasov iných poslancov snažili získať väčšinu.

Opozícia navrhovala Trnku

Podľa Ivety Radičovej mala dostatočnú motiváciu pri voľbe generálneho prokurátora aj opozícia, ktorá navrhovala Dobroslava Trnku. „Treba sa pýtať aj tejto časti politického spektra, teda aj strany Smer-SD, ktorá opakovane navrhovala pána Trnku a pritom nemala dostatok hlasov. Ale o tom, či niekto bude predvolaný na výsluch, rozhoduje vyšetrovateľ,“ dodala Radičová.

Celý prípad otvorila opakovane Národná kriminálna agentúra (NAKA) iba nedávno. Nie je známe na základe akého podnetu vyšetrovateľ opäť koná, začal však trestné stíhanie vo veci.

V súvislosti s voľbou generálneho prokurátora vtedy bolo medializované aj stretnutie Richarda Sulíka s Marianom K., ktorý je dnes obvinený z viacerých trestných činov.