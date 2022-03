Voľby by podľa prieskumu tesne vyhral Hlas pred Smerom, do parlamentu by sa dostalo aj KDH

Ak by sa parlamentné voľby konali na prelome februára a marca, vyhrala by ich strana Hlas – sociálna demokracia so ziskom 18,5 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý zverejnila televízia Markíza v diskusnej relácii Na telo. Podľa prieskumu, ktorý agentúra robila od 22. februára do 1. marca by sa do parlamentu dostalo spolu osem politických subjektov.

Na druhom mieste by podľa prieskumu skončil Smer – sociálna demokracia so ziskom 15,6 percenta. Nasledujú strana Sloboda a Solidarita (12 percent), Progresívne Slovensko (8,1 percenta), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti OĽaNO (7,8 percenta), Republika (7 percent) a Sme rodina (6,3 percenta). Do zákonodarného zboru by sa podľa prieskumu dostalo aj KDH so ziskom šesť percent hlasov.

Naopak, pred bránami parlamentu by ostala strana Aliancia (4,6 percenta), Ľudová strana Naše Slovensko (3,8 percenta), Slovenská národná strana (3,8 percenta) ako aj koaličná strana Za ľudí (2,7 percenta).