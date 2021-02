OĽaNO kleslo blízko ku Smeru, Za ľudí aj Kollárovci by sa tesne dostali do parlamentu

Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici februára, vyhrala by ich strana Hlas – Sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 23% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý zverejnila TV Markíza v relácii Na telo. Prieskum sa uskutočnil 17. až 24. februára na vzorke 1 018 respondentov.

Na druhom mieste by podľa prieskumu skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 12,9%. Nasledujú hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 10,4%, Smer – Sociálna demokracia (Smer-SD) s 9,2%, Progresívne Slovensko (PS) so 6,7%, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) so 6,6% a hnutie Sme rodina so ziskom 5,2%.

Do parlamentu by sa dostala aj strana Za ľudí so ziskom 5,2% hlasov. Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostali Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so ziskom 4,9% a takisto Strana maďarskej komunity (SMK) so ziskom 3,5% alebo Slovenská národná strana (SNS) s 2,8%.

Pokiaľ ide o kreslá v parlamente, Hlas by na základe získaných preferencií obdržal 44 mandátov, SaS 24, OĽaNO 20, Smer-SD 17, PS 13, ĽSNS 12, Sme rodina a Za ľudí rovnako po 10 mandátov.