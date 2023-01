Voľby by vyhral Hlas nasledovaný Smerom, OĽaNO je tesne za SaS a prieskum poslal do parlamentu aj KDH

Pokiaľ by sa parlamentné voľby uskutočnili v prvej polovici januára, vyhrala by ich strana Hlas-sociálna demokracia so ziskom 17,6 percenta hlasov.

Vyplýva to z prieskumu Agentúry AKO, ktorý zverejnila televízia Joj. Agentúra prieskum robila od 10. do 16. januára na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov telefonickou formou.

V prvej trojke aj Progresívne Slovensko

Respondenti odpovedali na otázku: „Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“.

Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestnil Smer-sociálna demokracia so ziskom 15,9 percenta hlasov. Nasledujú Progresívne Slovensko (13,2%), SaS (9,1%), OĽaNO (8,7%), Republika (7,3%) a Sme rodina (6,8%).

Kotlebovci a Za ľudí mimo parlamentu

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo aj KDH, ktoré by získalo 6,2 percenta hlasov. Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostali SNS (4,1%), Za ľudí (2,9%), Aliancia – Szövetség (2,1%), Maďarské fórum a tiež Kotlebovci – ĽS NS (obe po 1,9%).

Vzhľadom na výsledky volieb by Hlas-SD v parlamente získal 31 kresiel, Smer-SD 28, Progresívne Slovensko 24, SaS 16, OĽaNO 15, Republika 13, Sme rodina 12 a KDH 11. Podľa prieskumu 67,2 percenta opýtaných vedelo, koho by vo voľbách volilo.

Naopak, 15 percent respondentov uviedlo, že by voliť nešlo. Celkovo 16,9 percenta opýtaných nevedelo na otázku odpovedať a 0,9 percenta odpovedať nechcelo.