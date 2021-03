Voľby by vyhral Hlas-SD, kollárovci a ďalšie tri strany sú tesne nad piatimi percentami

Ak by sa parlamentné voľby konali druhý marcový víkend, vyhrala by ich strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 23,7 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý pre agentúru SITA uskutočnila 13. a 14. marca.

V prvej trojke aj OĽaNO a SaS

Prieskum sa uskutočnil telefonickou formou na vzorke 1 013 respondentov starších ako 18 rokov v rámci celého územia Slovenska.

Respondenti odpovedali na otázku „Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu, hnutie, alebo koalíciu by ste volili?“

Na druhom mieste sa podľa prieskumu umiestnilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 13,8 percenta, na treťom strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej by svoj hlas odovzdalo 13,1 percenta voličov.