Voľby by vyhral Hlas-SD pred SaS a Smerom, v parlamente by boli aj KDH a Republika

Ak by sa voľby konali najbližší víkend, vyhrala by ich strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 18,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj, ktorý zverejnili počas relácie Na hrane.

Druhá by skončila strana Sloboda a Solidarita, ktorú by volilo 14,3 percenta opýtaných. Prieskum volebných preferencií uskutočnili od 10. do 16. mája na vzorke tisíc respondentov, ktorých sa pýtali otázku: „Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí, alebo môžete menovať aj nejakú inú“.

Opozičnú stranu Smer – sociálna demokracia by volilo 13,5 percenta opýtaných a koaličné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 10,7 percenta. Do parlamentu by sa dostali aj mimoparlamentné strany Progresívne Slovensko, ktoré si vybralo 9,7 percenta opýtaných a Kresťanskodemokratické hnutie (7,7 percenta). Podľa prieskumu by získalo hnutie Republika 6,2 percenta a Sme rodina 6,1 percenta. Mimo Národnú radu SR by skončila Slovenská národná strana (4 percentá), strana Szövetség – Aliancia (2,4 percenta) a koaličná strana Za ľudí (2,1 percenta).