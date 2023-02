Voľby by vyhral Smer nasledovaný Hlasom, SaS je pod šiestimi percentami a OĽaNO s Republikou tesne pri sebe

Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, zvíťazila by strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD). Vyplýva to z výsledkov telefonického prieskumu agentúry Polis Slovakia pre agentúru SITA v dňoch 28. januára až 1. februára 2023 na vzorke 1 002 respondentov starších ako 18 rokov.

Strana Smer-SD by získala 21 percent hlasov, čo zodpovedá 39 mandátom v Národnej rade SR. Druhá by skončila strana Hlas-SD so ziskom 19,4 percent a 36 mandátmi. Respondenti odpovedali na otázku: „Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu, hnutie, alebo koalíciu by ste volili?“

OĽaNO a Republika tesne pri sebe

O takmer 10 percent menej by získalo Progresívne Slovensko, ktoré by so ziskom 9,5 percenta hlasov obsadilo 17 kresiel v NR SR. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by volilo 7,2 percenta respondentov. Tesne za ním skončilo so 7,1 percentami hnutie Republika.