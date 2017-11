Voľby do VÚC sa stali pre Fica Stalingradom. Voliči vyprášili Smer aj fašistov, reagujú politici

BRATISLAVA 5. novembra (WebNoviny.sk) – Hnutie Sme rodina hodnotí regionálne voľby podľa podpredsedu Milana Krajniaka ako Stalingrad Roberta Fica. „Fico sa pripravoval na veľké víťazstvo a utrpel veľku porážku. Ľudia už toho majú dosť, aby to pokračovalo, ako to fungovalo doteraz. Je to dôkaz, že ľudia nechcú oligarchov v pozadí,“ vyhlásil Krajniak v rozhovore pre agentúru SITA s tým, že voliči chcú, aby sa politici zodpovedali voličom a nie niekomu v pozadí, zdôraznil.

Sme rodina v regionálnych voľbách nezískala žiadny poslanecký mandát. „My sme išli do volieb sami, lebo sme chceli dodržať slovo, že sa nebudeme spájať so žiadnymi koalíciami. Viacerí naši kandidáti ukázali, že majú dobrú podporu, ale proti dvom blokom to mali veľmi ťažké,“ dodal Krajniak.

Voliči tentoraz neboli ľahostajní

Slovensko sa nebudí do zhnednutého, ale už ani do červeného rána. Na výsledky krajských volieb tak na svojom facebooku reagoval poslanec NR SR Zsolt Simon. Voliči, čo prišli k urnám, podľa neho neboli ľahostajní a pomohli „vyprášiť“ Smer aj fašistov.

„Ukázali, že súčasná koalícia nie je alternatívou pre lepší život. Odmietli korupciu a klientelizmus. Krajšie ráno ani netreba,“ napísal poslanec.

Voľby potvrdili odpor voči extrémizmu

Sobotňajšie voľby do orgánov Vyšších územných celkov sa stali presvedčivou demonštráciou odporu angažovaných občanov voči populizmu, korupcii a extrémizmu. Uvádza sa to vo vyhlásení predsedníctva opozičnej strany SaS. Nespokojnosť s vládou strán Smer-SD, SNS a Most-Híd podľa liberálov zosilnela. „Rovnako aj poznanie, že strana Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko nemá pre Slovensko žiaden reálny a zároveň pozitívny program,“ uvádza SaS.

Volebné zisky kandidátov pravicovej koalície súvisia podľa SaS so spojením hodnotovo si blízkych strán. „Potvrdila sa skúsenosť, že pravica na Slovensku je silná ako celok a povinnosťou jej lídrov je hľadať cestu k sebe. To bolo aj unikátom týchto volieb – alternatíva v podobe pravicovej demokratickej koalície, ktorej vytvorenie sa ukázalo ako správny krok,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Pellegrini vidí jasný odkaz fašizmu

Banskobystričan a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini na sociálnej sieti reagoval na výsledky volieb v jeho kraji vyhlásením, že „ z nášho kraja letí rovnaký odkaz celému Slovensku ako pred vyše 70 rokmi: Fašizmus na Slovensku nemá miesto“. Dodal, že sa zbavili zla. Zároveň zagratuloval Jánovi Lunterovi k zvoleniu za šéfa VÚC, na tomto poste nahradí Mariana Kotlebu z ĽS NS.

Z výsledkov volieb podľa bývalej političky Magdy Vášáryovej vyplýva, že rasisti sa nebudú rozťahovať na Slovensku. Taktiež si myslí, že porážka Smeru bude mať veľký význam do budúcnosti. „Len nesmieme zabudnúť na 47 000 hlasov pre Kotlebu aj po tej masívnej kampani a na to, ze nemáme ani jednu silnú a konsolidovanú politickú stranu na strane opozície,“ dodala.