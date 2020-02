Voľby podľa Danka rozhodla emócia pred volebným programom, médiá išli ďaleko za hranicu

Voľby rozhodla u voličov emócia pred volebným programom. Uviedol to v reakcii na výsledky exit pollu predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Zároveň dodal, že verí v to, že sa slovenský volič čím skôr vráti od volenia emócií k voleniu straníckeho programu. O tom, čo bude so Slovenskou národnou stranou po voľbách, sa podľa Danka rozhodne na veľkom straníckom sneme.

Zloba je viac ako čokoľvek iné

Nálada v centrále SNS v Bratislave je po zverejnení exit pollu pokorná. Do centrály prišiel už aj predseda strany Andrej Danko a krátko sa vyjadril k exit pollu. Ďalšie vyjadrenie učiní až po zverejnení oficiálnych výsledkov v nedeľu.

„Dnes robím toto jedno vyhlásenie. Bude to všetko, čo vám dnes poviem. Potom sa vyjadrím až v nedeľu po zverejnení oficiálnych výsledkov. Chcem poďakovať všetkým, ktorí volili SNS. Podľa exit pollov je ťažké hodnotiť, čo sa stalo a čo sa tu deje. Tieto voľby vnímam ako voľby, kde boli viac dôležité emócie ako program. Slovensko sa dostalo do stavu, kde voliči nevolia program, ale emócie. Dúfam, že sa ľudia rýchlo vrátia k voľbe programu. Pevne v to verím,“ začal svoj prejav Andrej Danko.

Z eufórie zmeny, ktorá tieto voľby u niektorých voličov podľa Andreja Danka nastala sa dá žiť, no na konci dňa sa znova objavia problémy v štáte, ktoré bude treba riešiť. „My sme sa ako strana snažili problémy ľudí riešiť, no voličov to pravdepodobne neoslovilo. Pravdepodobne tá emócia a miestami až zloba je na Slovensku dnes viac ako čokoľvek iné. Médiá išli vo voľbách ďaleko za hranicu toho, čo by mali robiť. Budeme rešpektovať výsledok volieb, nič iné ani v normálnej spoločnosti neostáva,“ pokračoval Danko.

Hrnko verí v prienik do parlamentu

O svojej politickej budúcnosti, ani budúcnosti SNS jej predseda hovoriť nechcel. „Budeme mať snem, kde vyhodnotíme tieto voľby. Samozrejme počkáme na oficiálne výsledky,“ uzavrel Danko.

Podpredseda SNS Anton Hrnko verí aj po zverejnenom exit polle, že sa SNS do parlamentu dostane. „Máme veľa bodových voličov v určitých regiónoch, preto exit polly neberieme až tak vážne. Pevne verím, že sa dostaneme do parlamentu. Ak sa tam nedostaneme, o tom, či pán Danko ostane ako predseda strany, o tom bude musieť rozhodnúť na sneme sám. My máme medzi sebou pozitívny vzťah,“ dodal podpredseda SNS Anton Hrnko.

