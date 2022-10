Voľby podľa politológa ukázali, že dôvera v regionálnych politikov je naozaj vysoká. Zhodnotil aj volebnú účasť

Volebná účasť bola vzhľadom na spojenie krajských a komunálnych volieb dobrá. Zhodnotil to politológ Jozef Lenč v nedeľnej diskusnej relácii O 5 minút 12 na RTVS.

„Výrazne sa pomohlo navýšiť účasť v krajských voľbách, teda aj viac ľudí involvovať do regionálnej politiky, pretože ak už niekto išiel voliť, tak minimálne si aspoň pozrel tých kandidátov, ktorých chcel voliť. Možno si niektorí pozreli aj programy, na čo je vlastne VÚC. Z tohto hľadiska sa tu javí pozitívny prínos,“ skonštatoval Lenč.

Vysoká dôvera v regionálnych politikov

To, že o niekoľko percentuálnych bodov klesla účasť na komunálnych voľbách, je podľa neho možné prisúdiť rôznym faktorom, ktorými sú napríklad počasie alebo termín konania volieb.

„Víťazmi sa stali jednoznačne tí, ktorí zastávali pozície či už predsedov samosprávnych krajov, alebo primátorov krajských, okresných miest a obcí. Na tomto sa ukázalo, že dôvera v regionálnych politikov je naozaj taká vysoká, ako sa o nej hovorilo z hľadiska výskumov. Ukázalo sa, že zvládnutie kríz, pred ktorými stála spoločnosť, bolo z pozície komunálnych politikov omnoho lepšie než z pozície celoštátnych politikov, pretože dôvera vo vládu je nízka, naopak dôvera v krajskú samosprávu je mimoriadne vysoká,“ vysvetlil Lenč.

„Keď sa pozrieme na strany, istým spôsobom sú víťazom aj predstavitelia vládnej koalície, alebo aj tí reprezentanti, ktorí či už priamo reprezentovali stranu vládnej koalície alebo boli týmito stranami podporovaní. Neutrpeli totiž takú porážku, ako sa možno dalo očakávať na základe toho, aká je dôveryhodnosť týchto politických strán alebo reprezentantov týchto politických strán,“ uviedol Lenč s tým, že by sa dalo rozoberať, či je to preto, že sa kandidáti príliš nehlásili k svojej domovskej strane alebo preto, že presvedčili voličov.

Doplnil, že za jeden zo signifikantných znakov neúspechu podpory strán by sa dal považovať neúspech kandidáta v Prešove, za ktorého sa postavila strana Hlas-SD a Smer-SD.

Nebudú zrkadlom parlamentných volieb

Lenč si súčasne myslí, že tieto voľby nebudú výrazným zrkadlom parlamentných volieb.

„Je možné vidieť na niektorých príkladoch, že sa nám formujú určité bloky, ktoré boli spomínané alebo sa narúšajú niektoré predstavy, o ktorých sa hovorilo. To, že napríklad vyhral Jaroslav Baška s podporou strany Smer-SD a Hlas-SD neznamená, že tieto dve strany budú spolupracovať. Videli sme omnoho viac prípadov, keď či už Hlas porazil Smer, alebo naopak. Taktiež sme mohli vidieť, že Smer sa snažil neúspešne presvedčiť Hlas, aby stiahol v niektorých prípadoch svojich kandidátov. Toto je jedným z prvkov, o ktorom sa predpokladá, že by mohol ovplyvniť parlamentné voľby. Mohli sme tiež vidieť to, že niektorí kandidáti, ktorí reprezentujú vládnu koalíciu, poďakovali Hlasu alebo mali podporu Hlasu, takže z tohto hľadiska tieto tendencie možno závažia alebo sa výraznejšie prejavia v parlamentných voľbách,“ uviedol Lenč.

Byť poslancom NR SR nestačí

Politológ sa taktiež vyjadril k poslancom Národnej rady SR (NR SR), ktorí kandidovali, ale nedostali sa do mestských zastupiteľstiev.

„Byť poslancom NR SR nestačí, ak ste celý čas zatvorený v NR SR a v regióne vás nepoznajú,“ uviedol Lenč s tým, že ak uspeli kandidáti, ktorí reprezentovali vládnu koalíciu, pretože ľudia ohodnotili ich prácu, tak „poslanci, ktorí reprezentovali vládne strany, no ľudia poznali iba ich prácu z NR SR a nie z regiónov, nezískali dôveru, pretože samotná dôvera v NR SR je veľmi nízka, a teda je aj nízka dôvera v tých, ktorí sa z nej snažia dostať do komunálnej alebo regionálnej politiky,“ uzavrel Lenč.