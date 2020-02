Volebný špeciál v Niké: Tipujte meno nového premiéra, ale aj strany, ktoré budú súčasťou novej vlády!

Už len niekoľko dní nás delí od parlamentných volieb. Kto bude víťazom a kto porazeným? Aká bude percentuálna účasť voličov? Koľko strán sa dostane do parlamentu? Slovákov tiež zaujíma, kto bude nový premiér, alebo, či konkrétna strana bude súčasťou novej vlády. Máte svojich favoritov? Tipnite si v Niké, kde máte na výber aj takéto možnosti.

Bude mať Slovensko okrem prezidentky aj premiérku?

Bookmakeri Niké už vypísali k parlamentným voľbám vyše štyristo stávkových príležitosti. Tipéri na celkové víťazstvo favorizujú stranu Smer SD s takmer 50 percentami, očakávajú viac než 60-percentnú účasť voličov, ale aj to, že v parlamente bude minimálne 8 kandidujúcich strán či hnutí. Za premiéra si vyberajú v médiách spomínané mená, no volia aj možno nečakané osobnosti. „Prijali sme už stávky na to, že vláde bude šéfovať nedávny prezidentský kandidát Róbert Mistrík s kurzom 3.50, či dokonca Iveta Radičová,“ hovorí hlavný bookmaker Niké Richard Slušný. Bude mať Slovensko okrem prezidentky aj premiérku? Takýto scenár by vám pri 100-eurovom vklade priniesol do vrecka skvelých 1500 eur!

Vo vláde bude aspoň päť strán

Pozornosť pútajú aj ďalšie možnosti. Ktorá zo strán bude súčasťou novej vlády? Napríklad na súčasnú vládnucu stranu Most-Híd je aktuálne kurz 4,00. Ešte viac by ste zarobili, ak by bola súčasťou vlády strana Vlasť. Pri 100-eurovom vklade by na vaše konto pribudlo až 850 €. „Tutovkami Slovákov sú, že nová vláda bude pozostávať minimálne z piatich strán, alebo že náskok víťaza volieb pred v poradí druhým nebude viac ako 5 %,“ dopĺňa Slušný.

Predĺži sa hlasovanie po 22-tej hodine?

Ak vám ani to nestačí, potom je tu Volebný špeciál od Niké, ktorý je v ponuke už niekoľko týždňov. Pozornosť púta, či odstúpi líder kandidátky niektorej zo strán pred voľbami, alebo či sa z volieb stiahne samotná kandidujúca strana. „Tipnúť si dokonca môžu tipéri aj to, či sa predĺži hlasovanie po 22:00 hodine,“ prezradil Slušný. V minulých rokoch to bol častý jav. V jednom prípade predĺženie hlasovania ovplyvnila búrka na Záhorí, v ďalšom to bolo kvôli výpadku energie.

