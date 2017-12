Volejbalistky Strabag FTVŠ UK Bratislava jednoznačne zvíťazili nad bosnianskym Gackom

BRATISLAVA 14. decembra (WebNoviny.sk) – Domáce volejbalistky Strabag Volleyball Club FTVŠ UK Bratislava zvíťazili jednoznačne 3:0 (16, 13, 21) nad hráčkami bosnianskeho klubu ŽOK Gacko vo štvrtkovom prvom zápase šestnásťfinále Vyzývacieho pohára 2017/2018. Keďže Dom športu ako domáca hala Strabag FTVŠ UK nespĺňa požadované kritériá, duel odohrali v bratislavskej ŠH Mladosť.

V odvete v Gacku (11. januára 2018 o 19.00 h) Bratislavčankám postačí na postup zisk dvoch setov, hostiteľky musia zvíťaziť 3:0 alebo 3:1 a následne uspieť aj v zlatom sete do 15 bodov. Víťaz tejto konfrontácie v osemfinále nastúpi proti rakúskemu UVC Holding Graz alebo favorizovanému Dinamu Krasnodar, Rusky v utorok v Grazi v prvom meraní síl uspeli 3:2.

VYZÝVACÍ POHÁR VOLEJBALISTIEK 2017/2018 – ŠESTNÁSŤFINÁLE

prvý zápas (hrá sa na odvetu)

Strabag Volleyball Club FTVŠ UK Bratislava (SR) – ŽOK Gacko (Bos. a Herc.) 3:0 (16, 13, 21) – hralo sa v bratislavskej ŠH Mladosť

Najviac bodov: Salanciová a Ševariková po 14 – Popovičová 9

72 minút, 200 divákov

Hlasy:

Tomáš Varga (tréner Strabag FTVŠ UK): „Absolútne nám vyšla taktika, veľmi účinne sme podávali a podarilo sa nám ich ubrániť na sieti. Myslím si, že to je hrateľné družstvo aj v odvete, budeme na ňu pripravení. Erika Salanciová do družstva zapadla a je veľkým prínosom. V závere som hráčky nabádal, aby zostali koncentrované, lebo tím na druhej strane sa nevzdáva. Za zdramatizovanie koncovky mohla strata koncentrácie.“

Erika Salanciová (smečiarka Strabag FTVŠ UK): „Som rada, že sme vyhrali; to je prvoradé. Myslím si, že do kolektívu som zapadla, rozumiem si aj so Srbkami. Mrzí ma záver tretieho setu, keď sme poľavili v koncentrácii. Dôležité sú však tri body a víťazstvo bez straty setu. Odveta bude určite náročnejšia; sú mladé a budú hrať doma, bude to súboj ako v treťom sete. Zápasy proti Krasnodaru by pre nás boli zážitkom.“