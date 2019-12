Voliči potrebujú politický reštart, nefunkčný štát podľa šéfa AKO prináša ochotu voliť extrémistov

Voliči chcú a potrebujú podľa prieskumov politický reštart. Pre agentúru SITA to uviedol sociológ a šéf agentúry AKO Václav Hřích. Dodal, že volič, ktorý sa nezaujíma o problémy do hĺbky, vníma iba to, že štát nefunguje, a potom je ochotný voliť extrémne riešenia.

„Už niekoľko rokov sú ľudia svedkami politického rozkolu. Vnímajú, že tu je konflikt ekonomický, politický či justičný. Ľudia chcú menej hádok a viac riešení,“ uviedol sociológ. Ďalej povedal, že ľudia potrebujú niekoho, kto vie zabojovať, či už s klimatickou alebo rysujúcou sa ekonomickou krízou.

„Na Slovensku však momentálne vidíme len vzájomné obviňovanie vládnych a opozičných strán za to, čo je zlé,“ poznamenal Hřích. Dodal, že už dlho na Slovensku nemá žiadny politik dôveryhodnosť nad 50 percent a šancu osloviť ľudí má práve nový politický subjekt, ktorý sa vymedzí od doterajšej politiky. Hlavným cieľom volieb podľa sociológa bude získať naspäť stratenú dôveru v politiku.

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00.